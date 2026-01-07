​El Inter de Lautaro visita al Parma con el objetivo de seguir en la cima de la Serie A 

El Inter de Lautaro Martínez visita al Parma por la decimonovena jornada de la Serie A. Un duelo vital para el Nerazzurri, considerando que una victoria les permitiría terminar una fecha más como los punteros del campeonato. En el equipo local, hay varios argentinos presentes: Mateo Pellegrino de titular y Nahuel Estévez, Lautaro Valenti y Christian Ordóñez en el banco. Por el momento, igualan sin goles.