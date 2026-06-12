​El intenso inicio del Mundial 2026: tan solo una tarjeta roja menos que en todo Qatar 2022 

¿Acaso Qatar 2022 fue un Mundial muy tranquilo en cuanto a la agresividad dentro del campo de juego? ¿Será que el 2026 comenzó con mayor intensidad en este aspecto? ¿O que Wilton Sampaio tuvo la roja fácil en el primer partido de la presente cita máxima? Por el momento, es muy pronto para sacar conclusiones, pero hay un dato que llama mucho la atención: en tan solo un partido, el Mundial 2026 ya casi alcanzó en expulsiones al de 2022.

El duelo inaugural entre México y Sudáfrica, que terminó con triunfo por 2-0 para uno de los anfitriones, contó con tres tarjetas rojas. El árbitro brasileño Wilton Sampaio, cuyas decisiones fueron algo cuestionadas, expulsó a dos jugadores del combinado africano y a uno del latinoamericano.

Sampaio, a pura roja en el partido inaugural. (AP Photo/Eduardo Verdugo) Sampaio, a pura roja en el partido inaugural. (AP Photo/Eduardo Verdugo)

En el Mundial de Qatar 2022, fueron solamente cuatro las tarjetas rojas que se vieron en todo el torneo. La primera fue a Wayne Hennessey, de Gales, por una fuerte falta contra Irán en la fase de grupos. En la misma instancia sufrió ese castigo Vincent Aboubakar, de Camerún, quien recibió la segunda amarilla tras quitarse la camiseta en el festejo de su gol contra Brasil. Ya en cuartos de final, Denzel Dumfries, de Países Bajos, se fue expulsado por doble amonestación durante la tanda de penales contra Argentina. Y también en cuartos, Walid Cheddira vio la roja jugando para Marruecos contra Portugal.

En los 64 partidos de Qatar, tan solo hubo cuatro rojas. En un solo partido de México, Estados Unidos y Canadá, ya hubo tres…

El inglés del referí Sampaio, víctima de memes

El brasileño Wilton Sampaio, árbitro del partido inaugural del Mundial, que México le ganó 2 a 0 a Sudáfrica, fue protagonista de varios memes y polémicas, por su explicación de la expulsión de Zwane. La sanción inicial no había sido tarjeta roja, fue convocado por el VAR y, tras la revisión en monitor, tomó la determinación de mandar al africano al vestuario, por una agresión. Entonces, al explicar su sanción en inglés, resultó bastante confuso.

“After review, attacker number 11 commits serious foul play. He’s… arms direct hit in the face of the… de… defender. Decision: direct free kick, red card”, afirmó, con varios titubeos. Se traduce así: “Después de la revisión, el atacante número 11 comete juego sucio grave. Él… golpea directamente con los brazos en la cara del… de… defensor. Decisión: tiro libre directo, tarjeta roja”.

Video: TELEFE.

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