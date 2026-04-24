​El insólito llamado del VAR en Defensa-Boca 

El superclásico ya pasó, pero sigue vigente. Porque claramente Boca dio un salto de confianza y River, al revés. También por la polémica jugada del final, el archiconversado empujón de Blanco a Martínez Quarta. Desde el momento en que aún se debate tanto y en que hay neutrales y futboleros que no vieron falta, se les puede dar la derecha al juez y al VAR Paletta por no haber marcado penal. A lo que no se le puede dar la derecha es a decisiones incomprensibles de las ternas y a criterios tan diferentes en la misma competencia.

Y la referencia no es a interpretación de manos en el área, jugadas que seguirán generando debates y desacuerdos en las miradas. Lo que no tiene lógica son algunas convocatorias del equipo VAR a los jueces. En su defensa, P aletta explicaba el miércoles que la función de los de afuera es no buscar hormigas sino elefantes, y argumentaba que por eso no había llamado a Herrera en la jugada del Súper. Y opinaba que Martínez Quarta, desde su óptica, había exagerado. Ahora bien, eso de las “hormigas” queda en offside, y sin necesidad de VAR, cuando en tiempo de descuento de Defensa-Boca hubo llamado al monitor al árbitro Gariano.

Defensa – Boca

El arbitro Andres Gariano conversa con el VAR FTP CLARIN Untitled 02 8.jpg Z Bairo Defensa – BocaEl arbitro Andres Gariano conversa con el VAR FTP CLARIN Untitled 02 8.jpg Z Bairo

De no creer: todo al revés de la explicación de Paletta. No hubo ni el sentido común de tener en cuenta el contexto. Con Boca 3-0 y 48 minutos de juego, Trucco cree ver una falta en mitad de cancha a Banega, que perdió la pelota y reclamó. De ninguna manera había una potencial falta, solo fricción.

Pero Trucco (que hasta último momento fue candidato VAR al Mundial) buscó hormigas. Y Gariano fue a ver la jugada, no se dejó influenciar (como deberían hacerlo todos, jugándose con su propia mirada) y decidió lo que se había visto de una: que no había pasado y era válido el gol de Merentiel.