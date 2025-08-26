​El insólito error de un fotógrafo que provocó un caos en el US Open 

El error de un fotógrafo, que ingresó a la cancha cuando el francés Benjamin Bonzi sacaba para ganar el partido, provocó que su duelo con el ruso Daniil Medvedev se transformara en un absoluto caos, caldeado por la tribuna y con un inesperado y dramático desenlace.

Bonzi (51 del ranking ATP) sacaba 6-3, 7-5 y 5-4 tenía una bola de partido cuando, al fallar el primer servicio, un fotógrafo entró a la pista pensando que el duelo estaba por terminar. A causa de la interrupción, el juez de silla, Greg Allensworth, decidió que Bonzi debía servir de nuevo un primer saque.

https://geo.dailymotion.com/player/xt5ee.html?video=x9pf0bo

Esa decisión contrarió enormemente a Medvedev, campeón en Nueva York en 2021 y actual número 13 del mundo, que encaró a Allensworth y motivó los gritos de la tribuna al agitar sus brazos de manera repetida. “¿Eres un hombre? ¿Eres un hombre? ¿Por qué estás temblando?”, le dijo Medvedev al juez de silla, al que acusó, hablando a un micrófono, de querer que el partido terminase con una victoria rápida de Bonzi: “Chicos, él se quiere ir. Le pagan por partido, no por hora”. Después, gritó en medio de la pista: “¡Reilly Opelka tenía razón! ¿Qué dijo Reilly Opelka?”. Con esto, Medvedev se refería a unas declaraciones del tenista estadounidense de hace unos meses, quien afirmó que Allensworth es “el peor juez de silla de la ATP”.

El ambiente caldeado por Medvedev y los abucheos del público, que coreaba “segundo saque, segundo saque”, provocaron una interrupción de cerca de seis minutos en el juego. Cuando Bonzi finalmente pudo servir, perdió su bola de partido y también el juego. Luego también perdió el set en el ‘tie-break’, en medio de un ambiente muy hostil, que celebraba cada saque fallado o punto perdido por el francés.

Medvedev, en total sintonía con la grada, a la que dedicaba gestos con las manos formando un corazón, se apuntó el cuarto set en blanco para igualar el partido. El ruso abrió el quinto set con otro ‘break’, lo que auguraba una repetición del cuarto, pero Bonzi lo recuperó en el siguiente juego y luchó por el partido hasta llevárselo por 6-3, 7-5, 6(5)-7, 0-6 y 6-4 en 3 horas y 45 minutos.

Medvedev, descompuesto tras la derrota, destrozó su raqueta a golpes, sentado en su banco, sin abandonar la cancha. “Nunca había vivido algo así. Quizá esperamos unos cinco minutos antes del punto de partido. Luego fue muy difícil jugar. Mucho ruido. Todo el tiempo, durante los puntos, entre los puntos”, dijo Bonzi en declaraciones a pie de pista al terminar el partido. “Era un ambiente muy salvaje. Intenté mantenerme tranquilo, seguir metido en el partido. No fue fácil. Al final dejé todo mi corazón en la pista”, añadió.

Por su parte, Medvedev declaró en rueda de prensa que espera recibir una “fuerte multa” tras lo sucedido, aunque también aseguró que vivirlo fue “divertido”: “La gente hizo lo que hizo sin mí, sin que yo se lo pidiera, y fue divertido de ver”.

Según el sitio especializado The Athletic, al fotógrafo que originó el caos le retiraron las credenciales de prensa tras ser expulsado del estadio.