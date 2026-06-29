​El importante récord que arrastra Países Bajos en los Mundiales, a la espera del duelo ante Marruecos 

Tras haber clasificado como líder del grupo F con dos victorias y un empate, la selección de Países Bajos se prepara para enfrentar a Marruecos en los 16avos de final del Mundial 2026 (este lunes a las 22:00 hora argentina). Y ante los marroquíes, con quienes tendrán un bravísimo duelo, podrían estirar un importante récord que vienen de quebrar en la fase de grupos.

Es que, con la victoria 3-1 ante Túnez para cerrar la primera etapa del certamen, llegaron a los 15 partidos consecutivos sin perder en Copas del Mundo. Ese triunfo supuso estirar aún más la marca que había sido rota, en realidad, en el partido anterior, cuando le ganaron 5-1 a Suecia.

Fue ante los suecos que quebraron el récord, que le pertenecía a la legendaria Brasil de Pelé, la cual llegó a estar invicta 13 encuentros consecutivos entre los Mundiales de Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966, certamen en el que se les cortó la racha con la caída 3-1 ante Hungría en fase de grupos.

Para encontrar la última derrota de la Naranja hay que retrotraerse hasta el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando cayó 1-0 en la recordada final frente a España.

Desde ahí, Países Bajos, dirigida en esta Copa del Mundo 2026 por Ronald Koeman, acumula diez victorias y cinco empates entre el Mundial de Brasil 2014 y el actual (no se clasificó en Rusia 2018). Cabe destacar que, tanto en 2014 como en 2022, la Naranja Mecánica quedó eliminada por penales frente a Argentina. Sin embargo, en ambos casos, los partidos terminaron igualados en los 90 minutos y el alargue.

Y las estadísticas oficiales y registros de la FIFA, vale recordar, contemplan victorias, empates o derrotas solo en el tiempo regular y en la prórroga, no en los penales, los cuales se consideran como un mecanismo de desempate para definir qué equipo avanza a la siguiente ronda.

Países Bajos, en racha. (AP Photo/Ashley Landis) Países Bajos, en racha. (AP Photo/Ashley Landis)

Mundial Brasil 2014:

5-1 frente a España

3-2 ante Australia

2-0 con Chile

2-1 contra México

0-0 con Costa Rica (pasó en penales)

0-0 frente a Argentina (eliminado en penales)

3-0 ante Brasil (partido por el tercer puesto)

Mundial Rusia 2018:

No se clasificó

Mundial Qatar 2022:

2-0 contra Senegal

1-1 con Ecuador

2-0 frente a Qatar

3-1 ante Estados Unidos

2-2 frente a Argentina (eliminado en penales)

Mundial 2026

2-2 ante Japón

5-1 con Suecia

3-1 a Túnez

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