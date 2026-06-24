​El hito que sumó Paredes con sus minutos ante Austria 

Dentro de la Selección Argentina hay jugadores que se volvieron importantes desde el día uno, cuando Lionel Scaloni comenzó el armado del equipo y buscó rodear a Lionel Messi con un grupo fuerte y unido. Entre ellos siempre estuvo Leandro Paredes. Hoy, con otro rol y muchas veces desde el banco, el volante sigue siendo una pieza importante para el entrenador. Y ahora, ante Austria volvió a sumar minutos para alcanzar un nuevo hito con la Selección. Mirá los detalles.

Paredes forma parte del núcleo duro de la Scaloneta, ese grupo que conquistó dos Copas América, un Mundial y una Finalissima. Siempre estuvo en la consideración de Scaloni y, con su ingreso en el 2-0 ante Austria, el capitán de Boca se sumó a una lista especial: la de los jugadores surgidos en el Xeneize que disputaron al menos dos Mundiales.

Leandro Paredes volvió a jugar y dejó atrás la lesión que lo tenía a maltraer en el inicio del Mundial. @hernanclaus – enviado especial Olé

Los jugadores que conforman la lista

Con su buen ingreso ante el conjunto europeo, donde entró a los 82 minutos y fue parte del segundo gol, Paredes se unió a una nómina que ya había sumado a otro ex Boca en este Mundial: Nahuel Molina, quien alcanzó la marca en el debut ante Argelia. Ambos se agregan a una lista que reúne a varios futbolistas formados en el Xeneize, algunos históricos y otros de pasos más discutidos por el club.

Video: TyC Sports.

En esa marca aparecen Antonio Rattín, presente en los Mundiales de 1962 y 1966; Alberto Tarantini, en 1978 y 1982; Oscar Ruggeri, en 1986, 1990 y 1994; Nicolás Burdisso, en 2006 y 2010; Carlos Tevez, en 2006 y 2010; y Rodrigo Bentancur, en 2018, 2022 y 2026.

Así, Paredes volvió a sumar otra página en su historia con la Selección y también en su vínculo con Boca: surgido del club, campeón del mundo y ahora parte de un grupo selecto de futbolistas nacidos en el Xeneize que jugaron más de una Copa del Mundo.

Cumbre con Martín

Palermo, Paredes y un saludo en el Mundial Palermo, Paredes y un saludo en el Mundial

En la previa del partido con Austria, mientras el plantel argentino realizaba el calentamiento precompetitivo, Paredes se cruzó con otra bandera xeneize: nada menos que Martín Palermo, con quien se lo vio saludarse e intercambiar la admiración que se tienen mutuamente.

Paredes festejando con Messi tras su doblete y récord en Mundiales. (AP) Paredes festejando con Messi tras su doblete y récord en Mundiales. (AP)

La imagen recorrió las redes que siguen a Boca por la unión de dos ídolos, que incluso fueron compañeros en los inicios de Lea con la azul y oro, allá por 2010, cuando Martín daba sus últimos pasos en el fútbol y el actual capitán debutó en Primera con tan solo 16 años.

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