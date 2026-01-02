​El histórico de River que se suma al cuerpo técnico de Gallardo y viaja a la pretemporada 

En Núñez lo celebraron como si fuera un refuerzo más del mercado de pases. Por lo que representa para la institución y por los gratos recuerdos que se generan al pronunciar su nombre y apellido, volver a contar con Marcelo Barovero en el día a día sorprendió gratamente al mundo River. Trapito ya es uno más del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo en el rol de entrenador de arqueros, este viernes se presentará en el Camp y viajará a San Martín de los Andes para comenzar a disfrutar de una nueva etapa en su vida, siempre cerca de esos guantes que le dieron tantas satisfacciones y del club al que le tomó un profundo cariño más allá de no haber salido del semillero.

Después de cerrar el 2025 con un inolvidable encuentro con Iker Casillas, su ídolo, Barovero inició el nuevo año a lo grande y tendrá un rol fundamental en el área que seguirá comandando Alberto -Tato- Montes, quien había integrado el equipo de trabajo del Muñeco durante su primer ciclo en Núñez y que retomó la función con la vuelta del DT a casa, lo que provocó que Javier Sodero bajara a Reserva.

A sus 41 años y 18 meses después de su retiro en Banfield, el cordobés nacido en Porteña, dentro del top 5 de los mejores en el puesto en los 124 años de la institución de Núñez (disputó 167 partidos entre 2012 y 2016 con 73 vallas invictas), forma parte de la reestructuración que pretende Gallardo, intentando volver a las bases de su era dorada. Y qué mejor que contar con el #1, aunque sea desde otro rol, que se agigantó en la Copa Sudamericana 2014, en la Copa Libertadores 2015 y que se despidió con seis títulos y dejando una vara altísima bajo los tres palos, la cual pudo elevar Franco Armani.

La despedida de Barovero de River. (Prensa River Plate) La despedida de Barovero de River. (Prensa River Plate)

“Nos une el mismo arco y los dos venimos de abajo en el fútbol, del Ascenso. Estamos marcados por una institución tan grande y los dos sentimos respeto y admiración por el otro. Es espontáneo lo que nos pasa con Franco. Y lo más importante es que el hincha nos tiene cariño a los dos y eso para el jugador es lo más lindo que hay”, le había contado a Olé durante el Mundial del Clubes, lo que aumenta la expectativa en el CARP ante el reencuentro de estas dos glorias del arco riverplatense.

El abrazo entre Barovero y Armani (Prensa River). El abrazo entre Barovero y Armani (Prensa River).

Más allá de fundar su propia academia de arqueros, en la que se brinda un entrenamiento personalizado y de alto rendimiento para amateurs y profesionales, de diversas edades, Barovero no se alejó de Núñez. Además de haber disfrutado de la experiencia de atajar para el equipo de Leyendas, fue el encargado de brindar charlas y disertaciones en las filiales de River, transmitiendo su experiencia y recordando momentos únicos, como el penal que le tapó a Gigliotti en el Monumental, acción que marcó un antes y un después en su carrera.

Barovero ovacionado en el partido de Leyendas vs. Barcelona. Foto: Marcelo Carroll. Barovero ovacionado en el partido de Leyendas vs. Barcelona. Foto: Marcelo Carroll.