​El “histórico” banderazo con el que recibirán a River en Río Cuarto 

Cuarenta y dos años tuvieron que pasar para que Rivervuelva a pisar Río Cuarto para jugar contra Estudiantes. Más de cuatro décadas de espera que se condensan en una sola tarde, en un reencuentro cargado de memoria, pertenencia y emoción. La ciudad se prepara como si el tiempo no hubiera pasado, o mejor dicho, como si todo este tiempo hubiera sido apenas una pausa antes de volver a abrazar al equipo . Y en ese clima, la previa ya empezó a jugar su propio partido: el recibimiento que la gente le hará a River cuando llegue este sábado a Río Cuarto promete ser histórico.

El recibimiento, impulsado por la Peña Pablo Aimar de Río Cuarto, tendrá su punto de encuentro este sábado 21 de marzo desde las 18 en el La Urumpta Hotel & Spa, AKEN MIND. Allí, cientos -y posiblemente miles- de hinchas se reunirán para darle la bienvenida al plantel con una puesta en escena que combinará bombos, banderas, camisetas, globos rojos y blancos y bengalas de humo, en un marco que buscará estar a la altura de la magnitud del evento.

El recibimiento que le espera a River en Río Cuarto. El recibimiento que le espera a River en Río Cuarto.

La convocatoria, abierta a todo el público, apunta a transformar la llegada del equipo en una verdadera fiesta popular. Desde la organización invitan a cada simpatizante a ser parte activa del recibimiento, aportando color y aliento en una jornada que trasciende lo deportivo y se mete de lleno en lo emocional. No será solo una bienvenida: será una forma de expresar el vínculo profundo entre el club y su gente, incluso a cientos de kilómetros del Monumental.

En paralelo, se hizo especial hincapié en el cumplimiento de las normas vigentes. La ordenanza municipal 614/17 prohíbe el uso de pirotecnia en el ámbito urbano, permitiendo únicamente fuegos artificiales lumínicos. En ese sentido, desde la peña remarcaron la importancia de vivir la jornada con responsabilidad y evitar cualquier conducta que pueda empañar la celebración. “Seamos responsables”, insistieron, al tiempo que aclararon que no se harán cargo de posibles incumplimientos individuales.

La foto con la que la peña promocionó el banderazo. Foto: peña Pablo Aimar La foto con la que la peña promocionó el banderazo. Foto: peña Pablo Aimar

Además, la organización habilitó un alias para quienes deseen colaborar económicamente con el evento, entendiendo que la logística de un recibimiento de estas características requiere del aporte colectivo . También recordaron que no venden entradas para el partido ni recomiendan su compra por fuera de los canales oficiales.

Río Cuarto ya empezó a palpitar una jornada que promete quedar grabada en su historia. Porque después de 42 años, River vuelve. Y su gente está decidida a que se note desde el primer momento.

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