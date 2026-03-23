​El guiño de Alpine a Colapinto a una semana de sumar su primer punto con el equipo 

A una semana de ese día que tanto esperamos los argentinos y todos los fanáticos de Franco Colapinto, ese primer punto con Alpine en la Fórmula 1 que tanto se hizo desear, la escudería francesa no dejó pasar la oportunidad de celebrar el “mini aniversario” del 10º puesto en el Gran Premio de China y le dedicó un divertido posteo al pilarense en sus redes sociales.

“Cuando recordás que conseguiste tus primeros puntos para Alpine la semana pasada ✌️”, escribió la escuadra con base en Enstone en sus cuentas de Instagram y X. Más allá del mimo a Colapinto , lo más curioso es la foto que eligieron para el posteo: Franco al mejor estilo Franco.

A días del inicio del Gran Premio de Japón, que se pondrá en marcha, por diferencia horaria, este jueves a las 23.30 con la primera práctica libre, este guiño de Alpine agitó aún más a los seguidores de Colapinto, que esperan que la suma de puntos ya se convierta en algo habitual para Franco esta temporada, luego de lo que fue el pésimo 2025 del equipo.

Así, el posteo sumó más de 96 mil likes y casi 900 comentarios en Instagram, mientras que en X, también la rompió: 57 comentarios, 16 mil likes y más de mil reposteos.

La divertida foto que Alpine compartió de Colapinto. La divertida foto que Alpine compartió de Colapinto.

Franco Colapinto y su emotivo mensaje a Alpine en Enstone: “Crearon un auto realmente rápido”

La Fórmula 1 ya vivió sus primeras dos fechas de la temporada 2026, y de a poquito se pueden ir sacando conclusiones de cómo están las escuderías respecto al año pasado. Una de las que mejoró es Alpine, que viene de una edición para el olvido pero mostró un auto con más potencial en Australia y China. Franco Colapinto, segundo piloto de la estructura, se dio cuenta del cambio y agradeció al equipo al volver a la sede de Enstone.

Tras terminar el 2025 en el último puesto de la tabla de constructores, el equipo de Colapinto y Pierre Gasly arrancó de buena manera: el francés sumó 1 punto en Melbourne y 8 en Shanghai, mientras que el nacional alcanzó su primer unidad con el team en la carrera de Asia. Y por supuesto, además de su gran carisma, lo que caracteriza al pilarense es su gran calidad humana, que apareció de vuelta cuando le tocó felicitar a todos sus compañeros en la vuelta de la gira.

créditos: @alpinef1team

Las palabras de Franco Colapinto al equipo Alpine en la sede de Enstone

“Quería estar acá hoy. Las reuniones informativas son muy difíciles, no siempre salen como se planean, pero creo que esta es la primera en la que tuvimos excelentes resultados y tuvimos un buen comienzo de año. Es lo que realmente me entusiasma, así que solo quería contárselo”, arrancó Colapinto sobre sus sensaciones en las primeras fechas de la temporada.

Franco Colapinto y Pierre Gasly sumaron puntos en el GP de China de la Fórmula 1. (@alpinef1team) Franco Colapinto y Pierre Gasly sumaron puntos en el GP de China de la Fórmula 1. (@alpinef1team)

Luego, terminó su discurso elogiando el coche y hablándole al equipo: “Estoy muy orgulloso del esfuerzo que han realizado durante el invierno, crearon un auto realmente rápido. Dimos pasos gigantes, pero aún hay mucho más que queremos lograr juntos y sé que todos ustedes tienen una gran motivación y se esfuerzan mucho no solo para estar entre los 10 primeros, sino para estar al frente y luchar por los puntos. Ahí es donde queremos llegar y lo que queremos lograr en el futuro”.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 y cómo se lo podrá ver por TV

La acción en Suzuka dará inicio el jueves 26 de marzo, con las primera práctica libre, a las 23.30. Más tarde, ya entrado el viernes, la segunda tomará lugar a las 3, mientras que muchísimas horas después, a las 23.30, será la tercera y última. El sábado, la clasificación irá de 3 a 4, en tanto que el plato fuerte se servirá el domingo 29 de marzo, a las 2. Todo lo mencionado se podrá ver tanto a través de la señal de Fox Sports como por la plataforma Disney+ (con suscripción premium).

Así está el campeonato de pilotos hasta ahora

George Russell (Mercedes) – 51 puntos Kimi Antonelli (Mercedes) – 47 Charles Leclerc (Ferrari) – 34 Lewis Hamilton (Ferrari) – 33 Ollie Bearman (Haas) – 17 Lando Norris (McLaren) – 15 Pierre Gasly (Alpine) – 9 Max Verstappen (Red Bull) – 8 Liam Lawson (Racing Bulls) – 8 Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 4 Isack Hadjar (Red Bull) – 4 Oscar Piastri (McLaren) – 3 Carlos Sainz (Williams) – 2 Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 Franco Colapinto (Alpine) – 1 Esteban Ocon (Haas) – 0 Nico Hulkenberg (Audi) – 0 Alexander Albon (Williams) – 0 Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 Lance Stroll (Aston Martin) – 0 Checo Pérez (Cadillac) – 0 Valtteri Bottas (Cadillac) – 0

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