​El Gran Premio que lo cambió todo para Colapinto y Alpine: ¿qué pasó en el GP de Miami 2025? 

Hace un año, sin que Franco Colapinto formara parte de la carrera, todos los argentinos pusieron su atención en el GP de Miami. El motivo, claro está, era ver cómo le iría a Jack Doohan, el piloto que estaba tambaleando y que podía reabrirle una puerta a la Fórmula 1 al argentino. En efecto, un domingo fatídico para el australiano marcó su futuro, el de Fran y el de la escudería francesa…

Después de varios traspiés, como el incidente en su debut, en Melbourne, y el accidente fortísimo que sufrió en Suzuka, Doohan llegó a Miami con muy poco crédito. La presión es altísima en la Máxima, y puede que ese fin de semana haya pesado especialmente en los hombros del aussie: en la largada, estiró el frenaje, se tocó con Liam Lawson (Racing Bulls) y rompió la dirección de su Alpine A525.

Video: ESPN

Todavía no lo sabía, pero ese fue el final de su trayectoria en el equipo galo. De cara a la fecha siguiente, en Imola, Italia, Flavio Briatore decidió cambiarlo por Colapinto, en tanto que Jack se mantuvo como piloto de reserva; más allá de algunas presencias en paddocks, no hizo mucho para la estructura con base en Enstone, de la que se desvinculó para unirse a Haas.

Mientras se ilusiona con retornar a la Fórmula 1 en algún momento y se mantiene a corriente manejando en la clase LMP2 de European Le Mans Series, Alpine y Colapinto siguen sus caminos. Desde el GP de Emilia-Romaña, Fran ya corrió 21 carreras consecutivas, padeció un monoplaza flojo en 2025 y se ilusiona con seguir sumando en esta temporada (ya puntuó en el GP chino). En cuanto al team galo, que incluso cambió de jefe de equipo luego de Miami 2025 (lo era Oliver Oakes y actualmente lo es Steve Nielsen), se esperanza con su A526 mucho más competitivo.

Tras Miami, el futuro de Alpine fue con Colapinto. (REUTERS/Albert Gea) Tras Miami, el futuro de Alpine fue con Colapinto. (REUTERS/Albert Gea)

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