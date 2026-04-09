​El gran ex 9 que elige a Julián Álvarez y lo espera en el Barcelona 

Pese a la tajante negativa de Enrique Cerezo, quien en la previa del triunfo 2-0 del Atlético de Madrid ante el Barcelona por los cuartos de la Champions, dejó en claro que “hasta que no le diga yo que se marche, Julián Álvarez no se va a marchar”, Patrick Kluivert, histórico ex delantero del Culé, no sólo lo eligió como el máximo exponente actual en su posición, sino que también aseguró que “está bastante cerca del Barcelona”.

“A día de hoy, ¿quién te gusta en el fútbol moderno? ¿En tu posición?”, fue la consulta que habilitó la posterior repregunta sobre si llevaría al 9 de la Selección Argentina al Barsa: “En mi posición, Julián Álvarez me gusta”. Y reconoció: “Tal vez, sí lo llevaría, puede ser. Creo que están bastante cerca. Bastante cerca”.

El histórico ex delantero pidió por el 9 de la Selección Argentina para el Culé.

También, en diálogo con el canal Let’s Talk, le mandó un contundente mensaje a La Araña “S i va al Barsa tiene un camino muy claro. Va a jugar con muchos buenos jugadores alrededor suyo para lograr aún más de lo que está logrando hoy con el Atlético de Madrid. Porque el Barsa es el Barsa”.

Cerezo sobre el futuro de Julián Álvarez: “Hasta que no le diga yo que se marche, no se va a marchar”

Desde que trascendió el interés del Barcelona por Julián Álvarez, Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, se encargó de dejar en claro en varias oportunidades, que no tiene interés en dejar salir a su delantero estrella. Sin embargo, pese a la negativa del mandatario, los rumores sobre el futuro del argentino siguen haciendo ruido en el fútbol español y, ya cansado de las preguntas sobre el tema, Cerezo decidió cortarlo de raíz: “Hasta que no le diga que se marche, él no se va a marchar”.

Julián Álvarez festeja su gol en el triunfo 2-0 ante el Barcelona. EFE / Siu Wu. Julián Álvarez festeja su gol en el triunfo 2-0 ante el Barcelona. EFE / Siu Wu.

En una improvisada rueda de prensa en las calles de Barcelona, donde esta tarde enfrentarán al Culé por los cuartos de final de la Champions League, a Cerezo le preguntaron si podía asegurar que Julián Álvarez jugará el año que viene en el Aleti. Desafiante, el presidente repreguntó: “¿Tú puedes asegurar que no te vas a morir de aquí a final de año?”.

En el ida y vuelta, en el que también participaron otros periodistas, Cerezo acusó a la prensa de “nunca cerrar la puerta” a la posibilidad de que Julián deje el club y, con firmeza, remarcó: “Te lo voy a decir en tres palabras, ‘tiene contrato con el Atlético de Madrid”. Inmediatamente, entre risas, se corrigió y aclaró que finalmente fueron siete las palabras.

Pese a la contundente respuesta, el tema volvió a salir y esta vez el presidente del Aleti fue aún más gráfico: “Si un jugador tiene contrato con un equipo y le quedan muchos años de contrato con ese equipo, pues tú dime a mí qué puede pasar. En ese caso tú piensa que yo soy Dios, y hasta que no le diga que se marche, no se va a marchar”.

Julián Álvarez festeja su gol en el triunfo 2-0 ante el Barcelona. EFE / Siu Wu. Julián Álvarez festeja su gol en el triunfo 2-0 ante el Barcelona. EFE / Siu Wu.

Cerezo sobre el futuro de Julián Álvarez

El presidente del Atlético de Madrid volvió a cerrarle las puertas al delantero, que es pretendido por el Barcelona.

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