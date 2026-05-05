​El gran dilema de Ubeda ante la seguidilla de Boca: qué va a pasar con la rotación en la Copa y el Apertura 

Cuando Claudio Ubeda habla de ganarle a Barcelona en Ecuador este martes para tener “tranquilidad” no está hablando solamente de esos tres puntos y de una potencial mejor ubicación en el Grupo D de la Libertadores. Habla más allá, piensa en la seguidilla de partidos que se le vienen a Boca en las próximas dos semanas, en las que sin dudas va a definir su futuro en el torneo Apertura y en la Copa. Ahora bien, ahí aparece el gran dilema para el entrenador: ¿cómo hará con la rotación? ¿hasta qué punto le será posible usar el equipo muletto?

Hasta ahora, el modus operandi del Sifón estaba a la vista: titulares en la Libertadores y suplentes en el torneo local. Más allá de que puertas adentro no gusta hablar de “suplentes”, la realidad es que sí se trató de un equipo muletto, que le dio grandísimas satisfacciones a Ubeda no sólo por los resultados, sino también porque a partir de esa decisión muchos jugadores que venían sin minutos empezaron a sumar, hubo rendimientos muy altos y el DT amplió el plantel.

Pero ahora la agenda y el escenario son más calientes, sobre todo también por lo que está en juego, que será la continuidad en la Libertadores en busca de la clasificación a la siguiente instancia y por supuesto el inicio de los playoff del torneo Apertura, que en principio sería contra Huracán (Vélez deberá sacarle siete goles de diferencia o más para desbancar al Xeneize del segundo puesto).

EL CALENDARIO APRETADO DE BOCA EN EL APERTURA Y LA COPA

Entonces, la seguidilla de Boca comenzará este martes en Guayaquil vs. Barcelona, continuará el sábado con los octavos, el martes 12/5 si es que avanza a cuartos de final del campeonato, semifinal el finde del 16 y 17 si es que sigue ganando , ya el 19 de mayo recibirá a Cruzeiro en el Templo y, si se le da absolutamente todo, el domingo 24 de mayo disputará la final del Apertura en Córdoba (con Universidad Católica jugará el 28/5 de local, pero ya puede llegar con todo definido). En total, lo picante serían seis partidos, la mayoría mata-mata y definitorio, en 19 días.

EL DILEMA DE UBEDA: LA ROTACIÓN EN MEDIO DE LA SEGUIDILLA

¿Cómo se manejará Ubeda con la rotación? Lo más probable sería que rompa con la modalidad que traía hasta ahora, es decir, ya no más titulares por un lado y suplentes por el otro; y que seguramente sea muy posible que ya no guarde más, simplemente que rotará de acuerdo a la necesidad de cada jugador.

“Barcelona es un rival al que deberíamos ganarle para tener tranqulidad”, dijo Ubeda (Fede Chara). “Barcelona es un rival al que deberíamos ganarle para tener tranqulidad”, dijo Ubeda (Fede Chara).

Por ejemplo, también lo más probable es que el Sifón ponga su formación de luxe tanto en Ecuador como el sábado con el Globo si termina siendo el rival. ¿Por qué? Porque Barcelona es clave para acomodarse en el Grupo D, porque sin octavos de final no hay cuartos y básicamente porque el partido con Cruzeiro será recién el 19/5, por ende si tuviera que guardar para ese encuentro lo haría en una eventual semifinal del Apertura.

En esa anda Ubeda, que este martes empieza a definir el futuro de Boca en este primer semestre de 2026.

Pregunta Olé a Diego Martínez sobre lo que se viene contra Boca – Lucas Bendayan

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