​El goleador de Independiente que es pretendido por dos clubes 

Su futuro es incierto. En Independiente nadie está en condiciones de garantizar si Gabriel Ávalos va a continuar en el club el año próximo. El delantero, quien desembarcó en la entidad de Avellaneda a principios de 2024, tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2026. Pero tiene dos pretendientes y todavía no se sabe a ciencia cierta si va a seguir.

El paraguayo de 35 años terminó como titular con Gustavo Quinteros, aunque Olimpia de Paraguay Talleres de Córdoba lo tienen en carpeta para el 2026. No tiene mucha competencia en el puesto. Ignacio Pussetto y Matías Abaldo pueden desempeñarse como centrodelanteros, aunque no es son referencias de área clásicas. En el plantel hay muchos extremos, como Walter Mazzantti, Santiago Montiel, Diego Tarzia y Enzo Taborda, aunque faltan nueves que conciban el área como su hábitat natural. En ese contexto, el entrenador del Rojo pretende incorporar a un goleador para que haya más competencia en esa función.

Ávalos sumó 2.376 minutos por toda competencia en 2025, repartidos en 39 partidos, en los que convirtió 12 goles y sumó cuatro asistencias. Le costó tener constancia en cuanto a su rendimiento y atravesó momentos de sequía en los que convivió con la desaprobación del público, aunque logró cerrar el año de forma decorosa desde la llegada de Quinteros.

Olimpia lo tiene apuntado desde el verano pasado, cuando envió una oferta de 2.500.000 dólares por su pase. En ese momento, los dirigentes de Independiente rechazaron la propuesta por considerarla insuficiente y exigieron 4.000.000. En junio hicieron un nuevo intento, aunque por un monto inferior al del verano: u$s 2.000.000. La respuesta del Rojo fue la misma. Ahora, además de Olimpia, Carlos Tevez lo quiere para la T.

Gabriel Ávalos, distendido en un ensayo. (Foto: Prensa Independiente) Gabriel Ávalos, distendido en un ensayo. (Foto: Prensa Independiente)

Todo parece indicar que Nicolás Vallejo no va a volver a Independiente. El extremo de 21 años, surgido de la cantera, se encuentra a préstamo en Liverpool de Uruguay. Los charrúas quieren adquirir al extremo derecho y harán uso de la opción de compra de 1.500.000 dólares por el 70% del pase. “Vamos a comprarlo. Tenemos derecho al 70%, pero pretendemos una negociación por el 100%, comentó José Palma, presidente del club uruguayo. Para comprar la totalidad de la ficha deberán negociar con el Rojo.

​