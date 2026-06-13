​El gobierno de Ghana elevó un reclamo a Canadá por rechazar la visa de una de sus figuras 

La triple sede complicó a más de un plantel en términos administrativos e, incluso, logísticos. Uno de ellos fue el de Ghana, que no pudo ingresar con Canadá por un problema con la visa. Por lo tanto, a días del debut que hará en el Mundial 2026 ante Panamá, las autoridades elevaron un reclamo.

El mediocampista, que actualmente milita en el Villarreal, no obtuvo los permisos necesarios para ingresar al territorio por estar implicado en siete casos de violación y uno de agresión sexual. Sin embargo, para el Gobierno de su país, la restricción es injusta.

Thomas Partey. (REUTER) Thomas Partey. (REUTER)

El comunicado con el que Ghana repudió la decisión de Canadá de no autorizar el ingreso de Thomas Partey

A través de un comunicado, el Gobierno de Ghana sostuvo: “Si bien respeta el derecho soberano de hacer cumplir sus leyes de inmigración, consideramos que la dependencia de cargos no probados en ausencia de una resolución judicial plantea cuestiones fundamentales de equidad y proporcionalidad”.

De esta manera, el futbolista implicado (que hace base en los Estados Unidos como el resto de su plantel) solo podrá disputar los otros dos partidos de la fase de grupos ante Inglaterra y Croacia, respectivamente, porque se llevarán a cabo en dicho territorio.

Thomas Partey. (EFE) Thomas Partey. (EFE)

¿Cuándo será juzgado Thomas Partey por las acusaciones que pesan en su contra?

El futbolista será indagado en el Reino Unido, donde se radicaron las denuncias y se habrían cometido los delitos que se le imputan. Por lo tanto, la Justicia dictaminó que el mediocampista irá a juicio en 2027.

El fixture de Ghana en el Mundial 2026

Ghana debutará en el Mundial 2026 el miércoles 17 de junio ante Panamá. Luego, chocará con Inglaterra el martes 23. Finalmente, completará la fase de grupos ante Croacia el sábado 27.

Ghana vs. Panamá (17/06)

Inglaterra vs. Ghana (23/06)

Croacia vs. Ghana (27/06)

​