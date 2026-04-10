​El extraño arbitraje argentino: defenestrado acá, distinguido por la FIFA 

Quizá se diga que habiendo un mundial con más países y más partidos, hacen falta también más árbitros y por eso crece la delegación argentina en Estados Unidos, México y Canadá. Pero solo dos federaciones tendrán tres árbitros de campo: Argentina y Brasil. La FIFA, con sus nominaciones, distingue al arbitraje argentino.

Acaso Federico Beligoy saque chapa, aunque es más probable que Argentina tenga tres mundialistas no gracias a Beligoy, sino a pesar Beligoy. Es una verdadera paradoja, en uno de los momentos de mayor desprestigio histórico del referato nacional.

La reputación del arbitraje argentino a nivel FIFA se fortaleció en mundiales contemporáneos, que incluyeron partidos inaugurales y finales dirigidos por Horacio Elizondo y Néstor Pitana. Pero además, la FIFA hace un monitoreo que no se detiene en actuaciones en las ligas locales, donde solemos despedazar a los referís fecha tras fecha y solo recordar sus errores.

Les siguen la trayectoria internacional, y ahí le resultan confiables Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez. Acaso por eso fue postergado Nicolás Ramírez, que acá se destaca claramente pero tuvo menos oportunidades en torneos de selecciones. También va el asistente Juan Belatti, todo un récord al ser su cuarto mundial. La delegación tiene otros cuatro jueces de línea y un juez VAR.

Los designados no están apuntados en las sospechas de corrupción que implican a varios de sus colegas, aunque tampoco están exentos de dirigir “en defensa propia” cuando les toca Barracas y tender a ver o no ver penales y tarjetas según para qué lado sean.

Como sea, se trata de árbitros de recorrido y que tendrán la chance de mostrar cómo actúan sin el entorno de podredumbre que los condiciona aquí.

Tello, lesionado en el repechaje de Congo vs. Jamaica. Con él, el eficaz Belatti (REUTERS / Eloísa Sánchez). Tello, lesionado en el repechaje de Congo vs. Jamaica. Con él, el eficaz Belatti (REUTERS / Eloísa Sánchez).

Falcón Pérez, cuando visitó al jugador Olariaga, del Ascenso, luego de salvarle la vida en la cancha. Falcón Pérez, cuando visitó al jugador Olariaga, del Ascenso, luego de salvarle la vida en la cancha.

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