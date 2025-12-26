​El excéntrico partido de Lamine Yamal, a días de su vuelta al Barcelona 

Mientras la mayoría de futbolistas aprovecharon su Navidad para tomarse un descanso en familia y, sobre todo, desaparecer del foco mediático, Lamine Yamal no pudo desapegarse de su mejor amiga: la pelota de fútbol. Aunque este lunes ya deberá regresar a los entrenamientos con el Barcelona, su abstinencia a la redonda no duró ni cuatro días…

El extremo de 18 años se encuentra en la ciudad de Dubái para asistir a la decimosexta edición de los Globe Soccer Awards, la cual se llevará a cabo este domingo 28 de diciembre. Y en ese marco, el talentoso jugador pasó la jornada festiva junto a sus inseparables mejores amigos, Soha y Moha, entre los lujos de dicha ciudad. Precisamente, jugando al fútbol con desconocidos en la playa.

Lamine Yamal en Barcelona. (EFE/ Biel Alino) Lamine Yamal en Barcelona. (EFE/ Biel Alino)

El partido de Lamine Yamal en las playas de Dubái

Un grupo de niños que disfrutaban su tarde de sol jugando un partido en la playa, se llevaron la sorpresa de su vida al ver a la estrella culé pateando con ellos. No solo se divirtió tirando regates y chiches que normalmente no puede hacer en un encuentro profesional, sino que encima, tuvo el buen gesto de regalarle fotos a los chicos que deseaban guardar este momento.

¿Cuándo vuelve a jugar el Barcelona?

El Barsa vuelve a los entrenamientos este lunes 29 de diciembre, pensando en lo que será su juego frente al Espanyol del próximo sábado 3 de enero. Un derbi catalán importante para ambos equipos: los Blaugranas necesitan seguir sumando para ampliar su liderazgo y los Pericos sueñan con una victoria que los deje en puestos de Champions.

Pero además, el equipo de Hansi Flick disputará la Supercopa de España a partir del miércoles 7 de enero, cuando enfrente al Athletic Club de Bilbao por las semifinales.

