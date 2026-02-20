​El especial pedido de la CBF dirigido a la FIFA y a la UEFA después del escándalo entre Vinícius y Prestianni 

Después del fuerte comunicado que emitió la CBF el pasado martes, a las pocas horas del polémico incidente entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior, la misma Confederación Brasileña de Fútbol volvió a emitir un comunicado. Esta vez, lo expresado por el ente fue dirigido directamente a la FIFA y a la UEFA, organismos a los que se les exigió que “sean estrictos en las sanciones a los implicados”.

En este comunicado, la CBF pidió que la FIFA “supervise el caso” y que la UEFA “adopte todas las medidas necesarias para identificar y sancionar a los responsables de los insultos racistas”. A su vez, valoró el cambio que se realizó en el reglamento y celebró que se haya puesto en marcha el protocolo anti racismo en pleno Benfica-Real Madrid.

Por otra parte, la propia Confederación realizó una descripción de lo sucedido en Lisboa, sostuvo que “los hechos fueron presenciadas por otros jugadores del Real Madrid” y explicó algo que hasta el momento no se había comentado, que “la activación del protocolo desencadenó una serie de insultos racistas por parte de algunos aficionados presentes, quienes insultaron racialmente al jugador brasileño e hicieron ruidos de mono”.

El momento en que Prestianni le habría dicho mono a Vinícius. El momento en que Prestianni le habría dicho mono a Vinícius.

El comunicado completo de la CBF

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) solicitó a la FIFA y a la UEFA que sean estrictas en las sanciones a los implicados en el nuevo caso de racismo cometido contra Vinicius Jr. en cartas enviadas a las entidades este jueves (19). En el documento, firmado por el presidente Samir Xaud, la CBF reiteró que espera que la FIFA supervise el caso y que la UEFA adopte todas las medidas necesarias para identificar y sancionar a los responsables de los insultos racistas.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) agradeció a la FIFA el gesto público de solidaridad de su presidente, Gianni Infantino, y elogió los cambios en los artículos 15 y 30 del código disciplinario de la organización, que ofrecen nuevos mecanismos y formas de combatir y erradicar la discriminación en el fútbol.

En su declaración a la UEFA, la CBF destacó que la institución europea ha sido líder en la lucha contra el racismo y la discriminación, con políticas diseñadas para prevenir y sancionar las conductas discriminatorias. También mencionó el Artículo 2 de sus estatutos, que establece como uno de sus objetivos promover el fútbol sin ninguna forma de discriminación, y el Artículo 7bis, que refuerza la obligación de sus miembros de implementar medidas efectivas para frenar las nuevas ofensas raciales mediante políticas de prevención y sanciones severas.

La CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) también envió una solicitud formal a la UEFA para que se realice una investigación exhaustiva de los actos cometidos contra Vinicius Jr., teniendo en cuenta el testimonio de la víctima y de los presentes, con el fin de identificar y sancionar de forma ejemplar a los implicados en el incidente.

Respecto al caso

En el partido contra el Benfica, el pasado martes (17), en el Estádio da Luz de Lisboa, por la Champions League, el delantero del Real Madrid y de la selección brasileña, tras celebrar un gol, denunció al árbitro François Letexier las acciones de Gianluca Prestianni, jugador de la selección portuguesa. Además del brasileño, las infracciones fueron presenciadas por otros jugadores del Real Madrid.

El árbitro activó el protocolo antirracismo de la FIFA, interrumpiendo momentáneamente el partido e informando al estadio. La activación del protocolo desencadenó una serie de insultos racistas por parte de algunos aficionados presentes, quienes insultaron racialmente al jugador brasileño e hicieron ruidos de mono, según informaron periódicos europeos.

