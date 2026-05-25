​El equipo de Boca para la final ante Universidad Católica con cambios 

Posiblemente sea una de las formaciones más importantes que deba preparar Claudio Ubeda desde que es técnico de Boca. El partido del jueves ante Universidad Católica en la Bombonera es determinante, ya que se jugará nada menos que la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. Y en eso anda el entrenador, que este lunes ya probó un equipo con cambios.

Era sabido que iban a haber modificaciones porque hay casos que son de fuerza mayor como el de Ayrton Costa, que en el empate con Cruzeiro llegó al límite de amarillas y debe cumplir una fecha de sanción. Ahí la primera variante: por el defensor estuvo Marco Pellegrino en la última línea.

Y a partir de ahí empezó a construir Ubeda. Un cambio por línea. Además de ese en la defensa, el otro movimiento que hizo el técnico de Boca fue en el mediocampo: adentro Ander Herrera, afuera Tomás Belmonte. Sin embargo, esa no fue la única bomba del equipo…

Marco Pellegrino reemplazó al suspendido Ayrton Costa (Prensa Boca). Marco Pellegrino reemplazó al suspendido Ayrton Costa (Prensa Boca).

L a otra tiene que ver con la presencia del Changuito Zeballos, nuevamente de titular. El delantero, pretendido desde Europa y con chances de irse de Boca en el próximo mercado de pases, ocupó el lugar del desgarrado Miguel Merentiel (igualmente la idea del CT es esperarlo hasta último momento) y acompañó a Milton Giménez en el ataque.

Ander Herrera se metió en el 11 por Toto Belmonte (Prensa Boca). Ander Herrera se metió en el 11 por Toto Belmonte (Prensa Boca).

Exequiel Zeballos adentro por el desgarrado Merentiel (Prensa Boca). Exequiel Zeballos adentro por el desgarrado Merentiel (Prensa Boca).

Las pruebas que siguen y la chance de Edinson Cavani

Con el resto del equipo no hay dudas, es la base que viene utilizando el entrenador. De todos modos, esta fue la primera prueba de la semana pensando en el partido del jueves. Seguramente, los ensayos continuarán este martes y miércoles, donde además el Sifón posiblemente vea en qué condiciones está, por ejemplo, Edinson Cavani, con muchas chances de volver a concentrar para este partido clave en el futuro de Boca.

Cavani en la práctica en Boca Predio. Podría volver a concentrar en la Copa (Prensa Boca). Cavani en la práctica en Boca Predio. Podría volver a concentrar en la Copa (Prensa Boca).

La formación de Boca que probó Ubeda para la Libertadores