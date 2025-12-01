​El equipo argentino que jugará la Libertadores 2026 y tiene nuevo presidente 

Platense tuvo elecciones este domingo y Gastón Arcieri, quien era el tesorero de la institución, es el nuevo presidente tras ganar con la agrupación Frente Platense Unido, única lista en los comicios. Así, desde el miércoles 10 de diciembre, reemplazará a Sebastián Ordoñez, quien ahora pasará a ser vicepresidente 2.

Sobre un padrón de 3.300 socios habilitados para votar, Arcieri, quien será el presidente por los próximos tres años (2026-2028), ganó con 776 sufragios. Hubo 34 votos en blanco y 44 impugnados.

Además de Ordoñez, lo acompañarán Pablo Bianchini como vicepresidente 1° y Fernando Wendt (3°).

“Agradezco a todos los socios que se acercaron, que la participación subió con respecto a elecciones anteriores lo cual es buenísimo para el club. Platense nos ha mostrado a lo largo de la historia que logramos un montón de cosas positivas cuando estuvimos juntos y cuando no lo fue no nos fue bien”, expresó Arcieri tras las elecciones.

“El club ha crecido en un montón de aspectos, pero todavía hay mucho para hacer. Vamos a tener que administrar Manuela Pedraza y Crámer, que es un gran desafío; tenemos que seguir buscando un predio propio donde entrene la Primera división y Juveniles (…) Se vienen muchas cosas lindas en estos tres años, me toca ahora el desafío de tener que liderar un equipo de trabajo que se compone no solo de los dirigentes, sino de los socios, empleados e invito a todo aquel que quiera venir a ayudar en beneficio de Platense que será bienvenido”, concluyó.

Gastón Arcieri, el nuevo presidente de Platense.

Quién es Gastón Arcieri, el nuevo presidente de Platense

Arcieri nació en San Isidro y es tercera generación de sangre Calamar, según indicaron en la página web de Platense. En su primera gestión, hace nueve años, durante la presidencia de Fernando Wendt, se desempeñó como tesorero; en el siguiente trienio, con Pablo Bianchini como presidente, fue vocal y en esta última etapa, con Ordoñez al frente, volvió a hacerse cargo de la tesorería, además de integrar el consejo de fútbol del club.

Y el 2026 lo espera con el desafío más importante en la historia de Platense: jugar por primera vez la Copa Libertadores, a la que el Calamar accedió tras ser campeón del Torneo Apertura 2025.

La nueva Comisión Directiva de Platense

La nueva Comisión Directiva de Platense.

Presidente: Gastón Arcieri

Vicepresidente 1°: Pablo Bianchini

Vicepresidente 2°: Sebastián Ordoñez

Vicepresidente 3°: Fernando Wendt

Secretario General: Santiago Luppi

Prosecretario: Claudio Barilaro

Tesorero: Pablo Davis

Protesorero: Juan Weidgans

Secretario de Asuntos Legales: Luis Patón Urich

Secretario de Prensa y Actas: Eduardo Fernández Rousseaux

Secretario de Relaciones Institucionales: Gustavo Lupetti

Secretario de Marketing: Luciano Soldavini

Secretario de Finanzas: Juan Manuel Abril

1° Vocal Titular: Fernando Font

2° Vocal Titular: Gustavo Bozzi

3° Vocal Titular: Pablo Bevilacqua

4° Vocal Titular: Magalí Soldavini

5° Vocal Titular: Cristian Bastilla

6° Vocal Titular: Veronica Weidgans

7° Vocal Titular: Martín Pólvora

8° Vocal Titular: Hugo Bianchini

9° Vocal Titular: Miguel Gallardo

10° Vocal Titular: Gabriel Presa

1° Vocal Suplente: Daniel Desalvo

2° Vocal Suplente: Nahuel Soldavini

3° Vocal Suplente: Cecilia Gagliolo

4° Vocal Suplente: Jorge Cabo

5° Vocal Suplente: Gonzalo Peters

6° Vocal Suplente: Nicolás Poggi

7° Vocal Suplente: Dante Martín

1° Miembro de la Comisión Fiscalizadora: Carlos Tantone

2° Miembro de la Comisión Fiscalizadora: Diego Barbieri

3° Miembro de la Comisión Fiscalizadora: Rodolfo Boglietti

4° Miembro de la Comisión Fiscalizadora: Christian Fortuna

5° Miembro de la Comisión Fiscalizadora: Pablo Fernández

6° Miembro de la Comisión Fiscalizadora: Ignacio Gavalda

7° Miembro de la Comisión Fiscalizadora: Nicolás Franchini

8° Miembro de la Comisión Fiscalizadora: Fernando Ricca

1° Miembro del Tribunal de Honor: Rolando Greco

2° Miembro del Tribunal de Honor: Roberto Soldavini

3° Miembro del Tribunal de Honor: Carlos Peters

4° Miembro del Tribunal de Honor: Arturo Puig

5° Miembro del Tribunal de Honor: Ernesto Álvarez

6° Miembro del Tribunal de Honor: Esteban Levi

7° Miembro del Tribunal de Honor: Silvia Serrat

