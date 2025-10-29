​El enigmático posteo del “Diablito” Echeverri que avivó los rumores sobre su vuelta a River 

Después del triunfo del Bayer Leverkusen, el mediocampista ofensivo Claudio “El Diablito” Echeverri expresó su insatisfacción por no poder ingresar al terreno de juego. Lo más llamativo es que el exRiver mostró su malestar con una particular foto y crecen los rumores sobre una posible vuelta al equipo de Núñez.

Mediante una historia de Instagram, el “Diablito” reveló su sensación con una fotografía en blanco y negro de su paso por el Millonario. En la misma, la joya de la institución se besó el escudo del club.

El mensaje en redes sociales estuvo acompañado por tres emoticones particulares que manifestaron su bronca: un reloj de arena, un corazón rojo y un “back”.

De esta manera, Echeverri dejó entrever su descontento por la falta de minutos en el equipo alemán, pese a las expectativas que generó su llegada a la Bundesliga. Su publicación fue interpretada por los hinchas como un mensaje de nostalgia por el “Millonario” y un llamado de atención al cuerpo técnico del Bayer Leverkusen, en busca de mayor protagonismo dentro del plantel.

En este contexto, comenzaron a surgir versiones sobre una posible vuelta de Echeverri a River, ya sea a préstamo o en un futuro cercano.

Si bien desde el club alemán no hubo declaraciones oficiales, el deseo del jugador de recuperar continuidad y el cariño que mantiene por la institución de Núñez alimentan la ilusión de los hinchas millonarios, que sueñan con volver a ver al “Diablito” con la camiseta roja y blanca.