​El emotivo regalo sorpresa de la Selección a Messi 

Lionel Messi cumplió 39 años y todo el mundo está celebrando. Y, en la intimidad, además de la torta con la que el #10 sopló las velitas hubo una nueva sorpresa: una remera para cada futbolista en la que se ve una imagen individual de los jugadores con Leo.

“No se puede decirque le vamo s a hacer a Leo”, le dijo Rodrigo De Paul a Olé. Y es verdad que había una sorpresa y media preparada. Y fue toda una movida interna tratar de que el 10 no se enterara de lo que estaban preparando los 25 jugadores y el presidente de la AFA para su cumpleaños.

Las imágenes del plantel con la remera sorpresa (Instagram). Las imágenes del plantel con la remera sorpresa (Instagram).

Y la sorpresa para el 10 llegó después del almuerzo. Todos los compañeros con una remera estampada con una foto de ellos con el capitán argentino. Y la imagen fue elegida y pensada por los protagonistas. Y obvio que se dio un gran laburo de los utileros para llegar en tiempo y forma a estampar todo.

Fue De Paul, amigo del 10, quien hizo viral la imagen de todo el plantel posando con el mejor del mundo. En una historia de Instagram que empezó a dar la vuelta al planeta con los 26 jugadores que están en el Mundial, más Máximo Leguizamón, el arquero sparring de Tigre.

También hubo otra foto, en la que estaban los 26, más el presidente de la AFA y los otros dos cumpleañeros de la delegación: Antonia Farías, la cocinera que fue una de las primeras en abrazarlo en Lusail, y Diego Iacovone, el tipo que maneja la parrilla, el que deleita a Leo con los mejores asados.

A Leo le encantó la sorpresa, se río mucho. Messi sabía que algo estaban tramando, pero imagino lo que es habitual en la concentración: la torta y después algunos presentes. El momento de regalos más locos fue en la pandemia, cuando le dieron hasta un bidón…

En el recorrido de qué foto eligió cada futbolista, hay que arrancar con el alma mater de la idea. Rodrigo De Paul es hoy un indispensable del círculo íntimo de Leo y el Motorcito eligió una imagen especial: abrazados, Rodrigo de espaldas y Leo con la 10, en los festejos de Qatar.

Nahuel Molina, se decidió por el festejo a upa en el gol ante Países Bajos. Nico González chocando las palmas, luego de un festejo. Valentín Barco es el de las fotos más nuevas: su celebración con el 10 tras su gol en la Bombonera en los amistosos de marzo.

Dibu Martínez fue a la historia de la Scaloneta y pidió la instantánea en el vestuario tras ganar la Copa América. Enzo metió una que la agarra la cabeza en un festejo de Qatar. Y con respecto al título en Lusail, también buscó ese 18 de diciembre de 2022, con el 10 y la Copa del Mundo.

Lisandro Martínez y una foto en una tanda de penales. Gerónimo Rulli abrazándolo en cuero. Cuti Romero abrazándolo tras un gol. El General Otamendi una con varias medallas colgadas. Julián Álvarez una del gol ante Croacia y Montiel en el vestuario de Qatar.

Facundo Medina es el que tiene la imagen más nueva: su festejo en el gol ante Austria, tras su pase gol. Lautaro Martínez una de los festejos arriba del micro en el 2022, Leandro Paredes en Lusail y Nicolás Tagliafico se definió por una con la copa del mundo en el vestuario.

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