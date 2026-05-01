​El elogio de Gasly a Colapinto: “De todos los pilotos en el paddock, probablemente es quien tiene la mayor comunidad” 

Las 600.000 personas que rodearon al Lotus E20, máquina que manejó Franco Colapinto durante su Road Show en Buenos Aires, sorprendieron a propios y extraños. En Alpine, con las sonrisas de los mecánicos que vinieron a trabajar al país y publicaciones hasta de Flavio Briatore, no hay dudas de que hubo asombro y felicidad por lo que se generó. Y quien habló de eso fue otro de los protagonistas de la escudería, Pierre Gasly, quien elogió a su compañero de equipo.

De cara al GP de Miami, en el que tanto él como el argentino presentarán actualizaciones importantes, el francés fue consultado por la exhibición de su coequiper. “Fue bastante increíble. Lo estuve siguiendo a través de nuestras redes sociales, casi como si fuera en vivo, y fue una locura. Creo que hoy (Colapinto) probablemente tiene la comunidad más grande detrás suyo de todos los pilotos del paddock“, desarrolló en diálogo con Motorsport.

La hinchada argentina en Miami. (AP Photo/Rebecca Blackwell) La hinchada argentina en Miami. (AP Photo/Rebecca Blackwell)

En esa línea, siguiendo con los piropos hacia la hinchada albiceleste, Gasly siguió: “Es realmente impresionante ver cuánto apoyo y cuánto interés está viniendo desde Argentina, porque nunca había visto algo así antes de que Franco llegara a la parrilla. Es como si todo un país se hubiera sumado al deporte en el momento en que él apareció. Me gusta eso. Me gusta ver que el país, pase lo que pase, apoya a su piloto de la manera en que lo hace, así que es bastante fascinante”.

Alpine inició la temporada con solidez y esperará estirar las sensaciones en Miami

Hasta ahora, cuando se disputaron tres fechas, Pierre viene teniendo una temporada sensacional, con 15 puntos que lo posicionan 8° en la general, y junto a Franco esperará que la racha positiva se prolongue en Miami. De entrada, el fin de semana arrancó positivamente: el galo quedó 8° en la práctica, mientras que FC43 resultó 11°.

Colapinto y Gasly van por más. Colapinto y Gasly van por más.

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