​El durísimo castigo de la FIFA por la peor lesión del Mundial 

La peor lesión de lo que va del Mundial 2026 ya tiene su castigo oficial. Al Comité Disciplinario de la FIFA no le tembló el pulso y decidió suspender por cinco partidos al mediocampista qatarí Assim Madibo, el protagonista de la patada que le provocó la fractura de tibia y peroné al canadienseIsmaël Koné.

La desafortunada jugada, que enmudeció por completo al estadio en Vancouver durante la histórica goleada 6-0 de Canadá sobre Qatar por el Grupo B, fue catalogada por el máximo ente del fútbol como “juego sucio grave”. Madibo había visto la roja directa a los 51 minutos de juego tras entrarle de atrás a Koné, quien quedó tendido en el césped con la pierna visiblemente curvada.

La reacción de los jugadores al ver la lesión de Koné. (AP Photo/Kaleb Tatum) La reacción de los jugadores al ver la lesión de Koné. (AP Photo/Kaleb Tatum)

Esta dura sanción de la FIFA marca un fuerte precedente en la historia de la Copa del Mundo: es la tercera pena más severa en los registros del torneo, ubicándose solamente por detrás de los recordados nueve partidos a Luis Suárez por su mordisco en Brasil 2014, y los ocho a Mauro Tassotti por el codazo a Luis Enrique en Estados Unidos 1994.

Mientras el qatarí deberá cumplir su larga suspensión, Koné ya fue operado con éxito y afrontará una recuperación de aproximadamente cinco meses.

Ismaël Koné estuvo presente en el estadio BC Place de Vancouver, en la derrota de Canadá ante Suiza por 2-1. (Ethan Cairns/The Canadian Press via AP) Ismaël Koné estuvo presente en el estadio BC Place de Vancouver, en la derrota de Canadá ante Suiza por 2-1. (Ethan Cairns/The Canadian Press via AP)

A raíz de este extenso parate, la FIFA activará su programa de protección para indemnizar al Sassuolo, club dueño del pase del canadiense, con una cifra que rondará el millón de euros. A pesar del drama, Madibo visitó a su colega en el hospital para disculparse cara a cara.

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