​El DT de Cabo Verde: “Es el partido de nuestras vidas” y un momento de tensión en plena conferencia 

Cabo Verde vive un sueño. Inesperadamente, pasó a la siguiente fase cuando pocos le daban vida en un grupo inicial conformado por España, Uruguay y Arabia Saudita. Tres empates le permitieron avanzar. Y ahora enfrentará al campeón reinante: Argentina. “Sabemos la importancia del partido que tenemos, que es el partido de nuestra vida, pero vamos a disfrutar y dar lo mejor“, afirmó el DT Pedro “Bubista” Leitao en conferencia de prensa, también durante este jueves.

Si bien ya superaron todo tipo de expectativas y saben que van de punto en estos 16avos, una vez más, Leitao y compañía lo toman con naturalidad. Lo disfrutan . “Estamos tranquilos porque llegamos hasta aquí por mérito propio y no hay nada que temer ni que preocuparnos tanto”,afirmó el entrenador. A la par, elogió a Scaloni calificándolo como “uno de los mejores del mundo”.

Bubista, DT de Cabo Verde (AP). Bubista, DT de Cabo Verde (AP).

Y luego de dos resultados adversos que tuvieron los equipos africanos en esta fase de 16avos (3-2 de Bélgica ante Senegal y 2-1 de Inglaterra ante RD Congo cuando estaban arriba en el marcador), no ocultó su preocupación por las mermas que tuvieron estos seleccionados en la parte final de ambos encuentros: “Esto preocupa a todo el mundo en África, esta situación no es de ahora (…) los equipos africanos no consiguen aguantar la parte final del partido”.

Cerca del final de la exposición, a Bubista (acompañado por el defensor Stopira), le preguntaron cómo estaba Ryan Mendes, capitán del equipo, por la denuncia sobre su persona por un presunto hecho de violación hacia una mujer. Ante el silencio del DT, el jefe de prensa pidió enseguida “otra pregunta”. El periodista insistió y el jefe de prensa africano afirmó: “ Es un tema prohibido”. Bubista continuó en silencio. Anteriormente, otro colega también había consultado sobre el tema y recibió una respuesta negativa de parte del asesor de prensa, que solo se iban a “responder preguntas referidas al partido de mañana” contra Argentina.

Bubista y Stopira en conferencia (AP). Bubista y Stopira en conferencia (AP).

La investigación contra Mendes se inició luego de una presentación realizada por una mujer brasileña que trabajó como intérprete de la delegación caboverdiana durante un triangular de amistosos disputado en Nueva Zelanda, a fines de marzo.

Según la acusación, e l hecho habría ocurrido el 27 de ese mes en el hotel donde se alojaba el seleccionado africano, tras un encuentro frente a Chile. La denuncia -formalizada el 10 de abril en Auckland- incluyó diversos elementos probatorios, entre ellos fotografías de diversas lesiones, un informe clínico y registros de cámaras de seguridad.

Mendes, capitán de Cabo Verde (AP). Mendes, capitán de Cabo Verde (AP).

Ante la repercusión del caso, FIFA emitió un cauteloso comunicado en el que confirmó que sigue de cerca la situación y mantiene contacto con las autoridades de Nueva Zelanda. El organismo sostuvo que “toma con la máxima seriedad cualquier denuncia de conducta inapropiada”. Sin embargo, evitó confirmar si abrirá un proceso disciplinario contra el futbolista: “Los órganos judiciales independientes de la FIFA no hacen comentarios sobre las denuncias que pueden o no haber recibido, ni confirman o niegan la existencia de investigaciones en curso sobre supuestos casos”.

Por el momento, ni la Federación Caboverdiana de Fútbol ni el propio Mendes realizaron declaraciones públicas sobre la denuncia. El capitán será titular este viernes en Miami.

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