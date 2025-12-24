​El Diablito Echeverri va a jugar en el Girona 

La estadía de Claudio Echeverri en Europa sumará a partir de enero a un nuevo club: el Girona. En los próximos días terminarán de definirse las condiciones del préstamo y el Diablito, que en algún momento fantaseó con la chance de volver a ponerse la camiseta de River, volará hacia España.

Un año, tres clubes

Fue un 2025 movido para el futbolista argentino, que el próximo 2 de enero cumplirá 20 años. En enero dejó River y aterrizó en el Manchester City, que a principios del 2024 había cerrado su fichaje a cambio de 18.500.000 euros. En febrero fue presentado y comenzó a trabajar bajo las órdenes de Pep Guardiola. Apenas arribado recibió un plan específico de entrenamiento para fortalecer su contextura y masa muscular, comenzó a estudiar inglés y cambió su alimentación.

En las primeras semanas, según había averiguado Olé, dejó una grata impresión por su nivel de profesionalismo, lo bien que cayó en el plantel y sus actuaciones en las prácticas. “Es un jugador increíble en espacios reducidos”, llegó a elogiarlo el DT catalán.

Guardiola quiso retenerlo a mitad de año pero Echeverri fue cedido al Leverkusen.

En mayo debutó oficialmente con la camiseta citizen al ingresar los últimos 14 minutos en la final de la FA Cup ante el Crystal Palace. Una semana después fue su estreno en la Premier: 11 minutos finales en el 2-0 al Fulham.

En junio viajó con el City al Mundial de Clubes. Jugó en la segunda fecha ante el Al-Ain y metió un golazo de tiro libre. Pero se lesionó y ya no volvió a sumar minutos.

La intención de Guardiola era que continuara en el plantel para la actual temporada 2025/26 pero la dirigencia del City lo convenció de que lo mejor era cederlo a préstamo para que sumara minutos. Creían que, de seguir en el club, no iba a tener mucha continuidad por la competencia que había en el ataque: Bernardo Silva, Foden, Cherki, Doku, Savinho, Oscar Bobb y Marmoush (sin contar a Haaland, que es centrodelantero).

Ahí surgió la chance del Girona, que pertenece al City Football Group y cuyo DT, Michel, comparte la ideología futbolística de Guardiola. Pero Enzo Montepaone, el representante del jugador, presentó casi al mismo tiempo una propuesta de la Roma. Incluso, Matías Soulé y Paulo Dybala se comunicaron con el Diablito para seducirlo.

El City bajó esa chance y del lado de Echeverri se pusieron firmes para no ir al Girona. Entonces, hubo una decisión salomónica: antes del cierre del mercado de pases apareció el interés del Bayer Leverkusen, cuyo entrenador Erik Ten Hag había trabajado con Pep en el Bayern Munich.

Mala experiencia

Su paso por Alemania no fue la esperada. Ten Hag duró apenas tres partidos y su sucesor en el cargo, el danés Kasper Hjulmand, no tuvo muy en cuenta al argentino. En este semestre apenas sumó 11 partidos (seis en la Bundesliga y cinco en la Champions) sin goles. Un total de 281 minutos (aproximadamente tres partidos completos).

Echeverri en acción con la camiseta del Leverkusen. Echeverri en acción con la camiseta del Leverkusen.

Por esa falta de continuidad, el City ejecutó una cláusula existente en el préstamo y decidió finalizar el vínculo por lo que Echeverri regresó a Inglaterra. Ahí reapareció el interés del Girona. Y si bien su representante habló de las ganas del Diablito de retornar a River, el club inglés descartó dicho regreso y tiene todo arreglado para que el jugador se vaya cedido al club español, que hoy pelea por no descender en la Liga (está antepenúltimo en las 17 fechas disputadas).

Así, a los 20 años, Echeverri tendrá en el Girona un nuevo desafío: lograr esos minutos que escasearon en su estadía en el City y en el Leverkusen. El sueño de volver a ser.

