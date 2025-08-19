​El “Diablito” Claudio Echeverri se va del Manchester City  

El mediocampista Claudio “Diablito” Echeverri dejará el Manchester City y se sumará a préstamo al Bayer Leverkusen hasta el final de la temporada.

El acuerdo no incluye opción de compra y el conjunto alemán se hará cargo del 100% de su salario, una condición que terminó de convencer al club inglés. De esta manera, el ex River de 19 años compartirá plantel con Exequiel Palacios, otro argentino campeón del mundo y surgido en Núñez.

El juvenil no entraba en los planes inmediatos de Pep Guardiola y, tras varias semanas de rumores que lo vinculaban al Girona o incluso la Roma, finalmente apareció la propuesta de Bayer Leverkusen, que cerró rápidamente la operación.

El volante viajará este martes por la noche a Alemania para someterse a la revisión médica, firmar contrato y ser presentado oficialmente como refuerzo del último subcampeón de la Bundesliga.

Echeverri llegó al City a comienzos de 2024 y apenas disputó tres partidos oficiales: debutó en la final de la FA Cup, sumó minutos en Premier League frente al Fulham y anotó un golazo de tiro libre en el Mundial de Clubes contra Al-Ain.

Sin embargo, una lesión en el tobillo y la enorme competencia interna limitaron sus oportunidades en Inglaterra. En el Bayer Leverkusen, la idea es que tenga mucho más protagonismo dentro del plantel que ahora conduce Erik ten Hag, en un club que atraviesa un proceso de reconstrucción tras la salida de Xabi Alonso y varias de sus figuras.

El préstamo también abre un interrogante respecto a su participación en el Mundial Sub-20 de Chile, a disputarse entre septiembre y octubre. Mientras que en el City estaba prácticamente asegurado que lo liberarían, ahora su presencia dependerá de la decisión del club alemán.

De todas formas, el mediocampista ofensivo llega a la Bundesliga con la ilusión de sumar rodaje en la élite del fútbol mundial y dar un paso clave en su desarrollo europeo.