​El día después de Boca y River 

El día después de un Súper empieza a marcar cómo quedaron los dos después de la batalla. ¿Se larga Boca de cabeza como candidato a la pelea por los títulos en todos los torneos que está disputando? ¿ Cuántos pasos retrocedió River en el juego de la oca de la reconstrucción anímica y de confianza que venía piloteando Chacho Coudet?

Lo de Boca es todo más visible. Leandro Paredes, su jugador franquicia, tuvo otra performance consagratoria, una omnipresencia en los momentos cumbre y las situaciones límite que lo convierten en el bastonero de un equipo cada vez más fuerte.

El mediocampo, tal lo previsto, después de 30 minutos bastante aceptables de River, sacó una gran diferencia, que pudo haberse traducido en un resultado más amplio. El arquero dio una primera buena respuesta a las dudas sobre si hay que reforzar el puesto, levantaron los centrales.

Y, sobre todo, se templa el espíritu con el goce grande de ir a plantar bandera en la casa de los primos y meterle un Topo Gigio en pleno Monumental. Aunque no deja de ser para pensar que no hace falta meterse tan atrás como en los últimos 20 ni caer en ingenuidades como la de Lautaro Blanco (su leve empujón a Martínez Quarta en el área hay árbitros que lo cobran, y marche preso).

River sigue bien ubicado para jugar los playoffs y no deja de estar primero en su grupo de la Sudamericana, pero se derrumba un poco cierta ilusión de crisis superada, un espejismo que fue construyendo un hilván de buenos resultados con el que no estaba bueno engañarse.

En el juego, las carencias siguen siendo grandes y sus actores caen en frecuentes altibajos que ponen en duda si su jerarquía está a la altura de las exigencias. Este equipo llegaba al superclásico bastante mejor en los números que dentro de la cancha, y no sorprende que haya perdido.

Boca se afirma en el liderazgo de Paredes (Foto Maxi Failla). Boca se afirma en el liderazgo de Paredes (Foto Maxi Failla).

Coudet no se puede dejar engañar por la seguidilla de buenos resultados que traía (EFE / Juan Ignacio Roncoroni). Coudet no se puede dejar engañar por la seguidilla de buenos resultados que traía (EFE / Juan Ignacio Roncoroni).

​