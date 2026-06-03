​El deseo de Racing de tener a Nico Diez, la postura de Argentinos y el trasfondo 

El deseo de Racing es el mismo que tiene el protagonista al que pretende. La coincidencia existe pero con ella, al menos por ahora, no alcanza para que las partes se unan. En la Academia reúne consenso Nicolás Diez como un posible sucesor de Gustavo Costas y al técnico de Argentinos Juniors le gustaría encarar el desafío de dirigir en el club en el que jugó entre 1996 y 2001. Aunque hay cuestiones sustanciales que deben resolverse antes de una eventual activación de conversaciones formales por el DT.

El camino de acercamiento entre las partes no aparece sencillo. En la Academia saben que Diez posee contrato vigente con el Bicho hasta diciembre de 2027 y que hay una cláusula de salida de cerca de 250.000 dólares.

Nico Diez tiene cláusula de salida de cerca de 250.000 dólares de Argentinos. Nico Diez tiene cláusula de salida de cerca de 250.000 dólares de Argentinos.

La postura de la dirigencia de Racing es no ejecutar esa opción para no quedar apuntada y busca evitar entrar en conflicto con Cristian Malaspina, presidente del club de La Paternal muy cercano a Chiqui Tapia. Y así, no profundizar la mala relación con el titular de la AFA luego de que Diego Milito disparara fuerte contra la casa madre del fútbol argentino tras el arbitraje de Darío Herrera que perjudicó al equipo en la derrota ante Rosario Central en la eliminación en cuartos de final del Torneo Apertura.

La Academia debe dar el primer pase

Para que se enciendan tratativas formales, primero Racing debe intentar acordar con Argentinos una eventual partida de Nico sin necesidad de ir por la cláusula. Al entrenador lo seduce mucho la posibilidad de Racing, pero no le hará planteo alguno al titular de su club ni se expresará públicamente al respecto. Lo que sí se encargaron de aclararle a Olé, desde el círculo de Nico, es que “es falso que Argentinos le deba cuatro meses de sueldo”.

En Racing no quieren ejecutar cláusula, sino buscar una acuerdo con Argentinos. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni En Racing no quieren ejecutar cláusula, sino buscar una acuerdo con Argentinos. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Mientras tanto, en el Bicho aseguran que Diez no se irá de ese club y hace unos días el propio Malaspina declaró: “Conociendo al presidente de Racing, esto debe ser sólo un rumor”. De ese modo, el dirigente pareció marcarle la cancha a su par de la Academia.

Nico Diez ya conoce bien a Racing

A pesar de los dichos del mandamás del Bicho, desde el entorno del entrenador no descartan que se termine allanando el camino hacia el regreso de Diez a la Academia, club en el que fue ayudante de campo de Sebastián Beccacece durante la gestión de Milito como manager bajo la presidencia de Víctor Blanco.

Si bien desde Racing nadie se comunicó directamente con Diez, sí se habrían dado contactos con algún integrante de su cuerpo técnico.

Nico es un técnico que se ajusta al perfil que busca Racing: juego ofensivo, prioridad en la posesión de pelota y mirada hacia las Inferiores. Racing también puso los ojos en otros entrenadores que fueron quedando descartados por diferentes motivos. Entre ellos, Hernán Crespo (libre), Guillermo Barros Schelotto (Vélez) y Luis Zubeldía (Fluminense de Brasil).

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