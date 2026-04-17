​El desahogo de Guido Mainero tras el histórico triunfo de Platense ante Peñarol en la Copa Libertadores 

Su gol ante Huracán en la final del pasado Torneo Apertura le permitió a Platense salir campeón por primera vez. Y ahora, cerca del aniversario de aquella gesta, otro de sus tantos se volvió histórico para el club. Guido Mainero abrió el marcador ante Peñarol en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde el Calamar (que debutó en esta edición) se impuso 2-1 ante un equipo cinco veces campeón.

Guido Mainero vs. Peñarol. (EFE) Guido Mainero vs. Peñarol. (EFE)

Visiblemente emocionado, el delantero celebró la victoria que consiguieron en condición de visitantes y los dejó escoltas en la tabla de posiciones de su zona. ” Nos propusimos venir a hacer historia“, reconoció en diálogo con ESPN.

A su vez, destacó: ” En muchas divididas el árbitro estuvo a favor de ellos, pero pusimos la cara y estuvimos a la altura. Estamos felices porque somos un grupo y un club muy humilde. Por poco se nos escapó en la primera fecha. Hoy volvimos a demostrar que estamos para cosas lindas. Tenemos que seguir por este camino”.

Video: ESPN

Platense abrió el marcador a los 22 minutos del partido de la mano de Guido Mainero y se fue al descanso con la ventaja parcial a su favor en el marcador. Aunque Peñarol puso el empate con Matías Arezo a los 58′, la felicidad del Manya duró: a los 63′ Franco Zapiola anotó de penal y sentenció el 2-1 a favor del equipo argentino.

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¿Qué se le viene a Platense en la Copa Libertadores?

Con tres puntos en dos fechas, Platense marcha segundo en la tabla de posiciones del Grupo E. Por lo tanto, la tercera jornada (donde enfrentará a Independiente Santa Fe) será clave para empezar a definir los lugares dentro de su zona. Dicho duelo tendrá lugar el miércoles 29 de abril desde las 19 horas en la cancha del Calamar.

Platense vs. Peñarol. (AFP) Platense vs. Peñarol. (AFP)

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