​El derbi entre el Real y el Atlético de Madrid terminó en empate 

Real Madrid y Atlético de Madrid empataron este sábado 1 a 1 por la 23ª fecha de la LaLiga de España. El resultado les permitió a los dirigidos por Carlo Ancelotti mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones, mientras que para los dirigidos por el argentino Diego Simeone la igualdad estiró la racha de 9 años sin poder ganar el Derbi en el Santiago Bernabéu; la última vez fue el 27 de febrero de 2016.

No fue un gran partido para ninguno de los dos equipos, sin embargo no estuvo exento de emociones. La primera fue cuando, a instancias del VAR, el árbitro cobró un penal a favor del Colchonero, que ejecutó el argentino Julián Álvarez para poner a su equipo en ventaja. Justamente, en una semana previa en la que se habló bastante del arbitraje, el árbitro César Soto Grado no había advertido el pisotón dentro del área de Aurelien Tchouameni sobre Samu Lino.

Luego de obtener la ventaja, Atlético de Madrid apostó a liquidar el trámite de contragolpe ante un rival que no terminaba de asimilar el golpe y tampoco conseguía generar peligro como sí lo había hecho en los primeros minutos del partido. Sin embargo, en el arranque del complemento, Real Madrid volvió a la carga frente a un rival demasiado replegado y tras una muy buena jugada de Rodrygo y luego de que Bellingham fallara ante la pelota, apareció Mbappé para marcar la igualdad. Y unos pocos minutos después, el francés estrelló un cabezazo en el travesaño.

Simeone buscó frenar el ímpetu del conjunto blanco y metió tres cambios defensivos que terminaron de contener a Real Madrid y sirvieron para sellar el empate, que tuvo a Julián Álvarez como mejor jugador del derbi. “Hicimos un gran partido. Sabíamos que se podía dar de esta forma. Salió empate, así que tenemos que seguir trabajando”, explicó el también delantero de la Selección. Luego, sobre su gol de penal, agregó: “Estaba un poco nervioso, es verdad, pero estaba convencido, lo tenía claro y sirvió para un gran gol para el equipo”.

En otros resultados de la jornada en España, Celta de Vigo derrotó como local 3 a 2 a Real Betis; Athletic Bilbao goleó en casa 3 a 0 a Girona y Villarreal, en condición de visitante, de impuso por 2 a 1 frente a Las Palmas. La fecha continuará este domingo con: Alavés-Getafe (10.00 hs), Valencia-Leganés (12.15), Real Sociedad-Espanyol (14.30) y Sevilla-Barcelona (17.00).

