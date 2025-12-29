​El delantero que tiene Gimnasia en carpeta para 2026: doblete a River y una exótica carrera 

Gimnasia cerró el año con un mejor panorama del que esperaba: a pesar de haber perdido el clásico ante Estudiantes en semifinales del Clausura, logró el objetivo de llegar hasta esa instancia que no es poca cosa. En un 2026 en el que mirará de reojo a los promedios, el Lobo quiere seguir dando pelea y para eso busca sumar poder de fuego.

El delantero que busca Gimnasia para 2026

El equipo del Bosque ya empezó a moverse en el mercado y uno de los apuntados para reforzar su equipo de cara a la doble competencia es Agustín Auzmendi. El delantero, actualmente en Godoy Cruz, surge como una chance concreta para reforzar el ataque, y la idea que se baraja es por un préstamo con opción de compra.

Durante el 2025, el Pistolero fue de lo más destacado en el equipo de Mendoza: en los 31 partidos que jugó en el año anotó ocho goles, tres por Copa Sudamericana. Además, destacó fuertemente ante River en el Monumental: si bien GC perdió 4 a 2 aquella noche, el delantero se despachó con un doblete ante el equipo de Marcelo Gallardo.

Agustín Auzmendi, el goleador del Tomba.

Auzmendi, de 28 años, llegó al Tomba en enero tras un camino poco habitual en el fútbol. Formado en Acassuso, fue construyendo su carrera con experiencias en el exterior: pasó por Jaguares de Colombia y luego por el fútbol hondureño, donde defendió las camisetas de Olancho y Motagua; ahí, se convirtió en uno de los goleadores del torneo y se terminó ganando su vuelta al fútbol argentino.

El goleador con más de 150 partidos jugados y cerca de 84 goles entre competencias locales e internacionales tiene un apellido conocido para la casa tripera. Agustín es hermano de Rodrigo, ahora jugador de Banfield, que hizo inferiores en el Bosque: llegó a jugar en Reserva en Gimnasia y terminó yéndose en busca de la continuidad de la que goza hoy en el Taladro.

Los hermanos Agustín y Rodrigo Auzmendi, cuando jugaban juntos en el Motagua de Honduras Los hermanos Agustín y Rodrigo Auzmendi, cuando jugaban juntos en el Motagua de Honduras

El 2026 de Gimnasia

El año que viene le depara dos desafíos al Lobo: mantenerse vivo en la doble competencia a la par que mira de refilón la tabla de promedios, en la que arranca bajo. El Lobo comenzará el 2026 en el puesto 22° de esta clasificación con 1.178 en una zona baja que está bastante apretada y tiene en la línea de fuego a Sarmiento y Aldosivi, que se salvó en el tramo final.

Por parte de la Liga Profesional, el Lobo compartirá zona para Apertura y Clausura con: Argentinos, Aldosivi, Atlético Tucumán, Banfield, Barracas, Belgrano, River, Estudiantes (Río IV), Independiente Rivadavia, Huracán, Racing, Rosario Central, Sarmiento y Tigre. En la Copa Argentina, irá contra Camioneros en los 32avos.

