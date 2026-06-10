​El defensor de la Selección que jugará el Mundial y River lo tiene en carpeta 

La ecuación no requiere demasiado análisis. Si la búsqueda es tener un plantel de 20 jugadores de elite para la segunda parte del año, los refuerzos a los que apunta River en el mercado de pases deberán cumplir con ese estatus. Jugar el Mundial con la Selección Argentina y sumar casi 200 partidos en Europa colocan a Facundo Medina dentro de ese marco de referencia, lo que explica por qué el Millonario tiene en carpeta a un jugador que todavía mantiene la espina de no haber podido jugar en la Primera del club en el que se formó y que hoy es una pieza importante de recambio en la Scaloneta.

Después de presentar oficialmente a Nicolás Otamendi, de abrochar de palabra a Mauro Arambarri tras casi una década de batallas en el Getafe, y con Thiago Almada siendo el gran anhelo de Eduardo Coudet, en Núñez surgió una expectativa especial aventurando una zaga de Selección, puesto indudablemente a reforzar teniendo en cuenta que Germán Pezzella fue declarado prescindible, que Paulo Díaz deberá arreglar su salida y que Lautaro Rivero emigrará si llega una importante oferta desde el exterior en los próximos días.

En la búsqueda de alternativas para sumar un segundo marcador central, el perfil zurdo del nacido en Villa Fiorito es otro factor que llevó a River a iniciar las averiguaciones informales con el entorno del futbolista, cuyo pase pertenece al Olympique de Marsella y que jugó la última temporada en Lens, cedido hasta el 30 de junio próximo en la institución que l e había comprado el pase a Talleres de Córdoba en 2020.

Con Pablo Longoria llevando adelante diferentes negociaciones en el Viejo Continente, como la de Nelson Deossa con Betis, su presencia podría ser un factor determinante en caso de que desde Núñez decidan iniciar contactos formales entre los clubes. Haber sido tanto presidente del Marsella como director deportivo del club, cargo que actualmente desempeña en River, haría que las hipotéticas charlas se desarrollen en un ámbito más distendido. Además, el dirigente conoce bien a Medina porque hace un año dio el visto bueno para la compra de la ficha en 18M de euros.

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