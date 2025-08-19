​El Cuti Romero renovó con el Tottenham 

El cordobés Cristian “Cuti” Romero renovó contrato con el Tottenham, según informó este lunes el club inglés, aunque no se detalló sobre la duración del mismo más que la denominación de “nuevo contrato a largo plazo”. De todos modos, trascendió que sería hasta junio de 2029.

Pese a los constantes rumores que situaban al central campeón del mundo fuera de los Spurs en este receso, con un destino supuestamente seguro como el Atlético de Madrid dirigido por Diego Simeone, el jugador de 27 años seguirá compitiendo en la Premier League.

El Cuti viene de ser designado como primer capitán del equipo en la previa de la Supercopa de Europa, partido que abrió la temporada europea y que terminó con el París Saint-Germain derrotando por penales al Tottenham tras igualar 2 a 2 en tiempo regular.

https://twitter.com/SpursOfficial/status/1957475904332157238

El traspaso de cinta para el cordobés se debe a que en este receso se dio la partida del surcoreano Heung-min Son hacia el fútbol estadounidense tras diez años exactos en el club. El exBelgrano venía siendo el subcapitán por detrás del delantero asiático, de quien es muy buen amigo.

Mientras tanto, el Cuti y los suyos debutaron con triunfo en la Premier League este fin de semana: 3-0 de local contra el Burnley con doblete del brasileño Richarlison y un grito del inglés Brennan Johnson. Este fue el partido número 126 del cordobés en el club, donde también marcó ocho goles, uno ante el PSG en la mencionada final continental.