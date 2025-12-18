​El Consejo de la FIFA aprobó una contribución financiera récord para el Mundial 2026: ¿cuánto se llevará el campeón? 

En una reunión en el marco de la final de la Copa Intercontinental en Qatar, el Consejo de la FIFA aprobó este miércoles una contribución financiera récord para el Mundial 2026: ni más ni menos que 727 millones de dólares, de los cuales 655 millones serán distribuidos en premios entre los 48 equipos participantes.

Esos 655 millones de dólares representan un 50% más que el Mundial anterior, en el que se distribuyeron USD 440 M. Ahora, por caso, la selección que se corone campeona del mundo se llevará USD 50 M, ocho más que lo que se llevó la Selección Argentina, ganadora del último certamen (USD 42 M).

El subcampeón del Mundial 2026 también ya sabe que se llevará 33 millones de dólares, mientras que el tercero USD 29 M y el cuarto USD 27 M. Los del 5° al 8° puesto recaudarán USD 19 M; del 9° al 16° USD 15 M; del 17° al 32° unos USD 11 M y, por último, del 33° al 48°, USD 9 M.

A eso se le suma que cada selección clasificada va a recibir, de entrada, 1.5 millones de dólares para solventar los gastos de preparación rumbo a la Copa del Mundo. Esto significa que, de entrada, todos los seleccionados que participarán tienen asegurados embolsar unos USD 10.5 M cada uno.

Gianni Infantino y Lionel Scaloni. (Foto: AP) Gianni Infantino y Lionel Scaloni. (Foto: AP)

Más allá de la contribución financiera récord aprobada para el Mundial, en esta reunión del Consejo de la FIFA también se aprobaron otras dos cuestiones. Una de ellas tiene que ver con la creación de nuevos torneos de la FIFA Sub 15, estilo festival -es decir, más orientados a la formación y menos a la competencia- tanto en la rama masculina como en la femenina y abiertos a las 211 asociaciones miembro de la FIFA.

La primera edición de estos nuevos torneos se llevará a cabo en 2026 con la participación de equipos masculinos, mientras que la segunda, que se realizará en 2027, será de elencos femeninos. Los partidos serán más cortos y se jugarán en canchas de menor tamaño, con el objetivo de que los conjuntos estén compuestos por entre solo siete y nueve jugadores por equipo.

“En los últimos años, la FIFA ha intensificado sus esfuerzos para impulsar el fútbol juvenil, cuyos resultados son evidentes. Hemos sido muy activos en la promoción de las competiciones juveniles y su desarrollo, y este es un paso natural y muy gratificante”, expresó Infantino al respecto.

Y remarcó la importancia de la creación de estos nuevos torneos: “Organizar festivales FIFA Sub 15 para niños y niñas será fundamental en el esfuerzo de la FIFA por dar una oportunidad a todos los talentos en todo el mundo y será otro ejemplo de cómo la FIFA reinvierte en el juego”.

Por último, el otro tema tratado y aprobado fue la creación de un fondo de recuperación posconflicto, destinado a apoyar a aquellas regiones que padecen conflictos bélicos. Infantino ya había dejado en claro que tenía esta intención en octubre de este año, en la Cumbre por la Paz celebrada en Egipto, cuando anunció un proyecto dedicado a reconstruir el fútbol en Gaza y en diferentes zonas de Palestina.

​