​El comunicado oficial de Boca con el anuncio de Arruabarrena 

Boca difundió el comunicado oficial con el anuncio de la incorporación de Rodolfo Arruabarrena como técnico del plantel profesional la institución, además de una imagen de la firma de cuando el Vasco firmó el contrato con extensión hasta diciembre de 2027.

Además, se difundió la confirmación del cuerpo técnico, que es el que ya se había avisado cuando el ex lateral izquierdo del Xeneize arribó al país. El club también publicó fotos de la primera charla con los futbolistas, antes del entrenamiento inicial.

El Club Atlético Boca Juniors informa que Rodolfo Arruabarrena firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2027 y es el nuevo Director Técnico del primer equipo de la Institución.

El Cuerpo Técnico que acompaña al Vasco está conformado por Diego Markic (AC), Juan Gobet (AC), Gustavo Roberti (PF), Cristian Aquino (PF), Cristian Muñoz (EA) y Amr Mokhtar (AV).

Arruabarrena en su primera charla con el plantel de Boca Arruabarrena en su primera charla con el plantel de Boca

Arruabarrena en su primera charla con el plantel de Boca Arruabarrena en su primera charla con el plantel de Boca

Arruabarrena en su primera charla con el plantel de Boca Arruabarrena en su primera charla con el plantel de Boca

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