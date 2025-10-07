​El comunicado de Boca sobre la salud de Miguel Angel Russo 

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”, comunicó la institución xeneize este lunes por la noche en cuanto a la salud de su entrenador, luego de una jornada repleta de preocupación.

El DT de 69 años, quien se enfrenta desde 2017 a un cáncer de vejiga y de próstata, está de licencia médica desde fines de septiembre y en el último mes fue hospitalizado en tres ocasiones por complicaciones de su estado de salud. El último partido en el que estuvo al frente del equipo fue durante el empate 2-2 del pasado 21 de septiembre ante Central Córdoba en La Bombonera, ocasión en la que permaneció todo el partido sentado en el banco.

https://twitter.com/BocaJrsOficial/status/1975358132747649069

Russo recibió muchos mensajes de apoyo y deseos de recuperación durante la jornada, dado que desde temprano se hizo público que transita un momento complicado. Uno de tantos que le dedicó un posteo fue Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes y viejo conocido suyo del Pincha. “Mucha fuerza Miguel”, escribió la Brujita en una historia de Instagram, acompañado de emojis de rezos y fotos de ambos durante sus tiempos de jugador y DT en La Plata.

Este domingo, tras la victoria 5-0 ante Newell’s en La Bombonera, Claudio Ubeda, el ayudante de campo que reemplazó a Russo como DT de Boca en los últimos dos partidos, dijo: “Este triunfo que tuvimos se lo queremos dedicar a Miguel que seguramente nos estuvo mirando por televisión. Por más que no esté físicamente en el entrenamiento, él está al tanto de todo y de las decisiones que venimos tomando. Por eso empecé hablando y dedicándoselo a él, nosotros lo queremos mucho y queremos que se ponga bien. Le deseamos lo mejor”.

Por su parte, el capitán del equipo, Leandro Paredes, también le dedicó la goleada al técnico y le mandó “mucha fuerza” para su recuperación: “Es una victoria importante para todos, se la queremos dedicar a Miguel de nuestra parte porque obviamente es la cabeza de nuestro grupo, no es nada lindo esto que está pasando. Le mandamos mucha fuerza”.

El actual es el tercer período de “Miguelo” en el Xeneize: su primera etapa duró un año y logró la Copa Libertadores 2007 y perdió la final del Mundial de Clubes ante el Milan; en su segundo paso, entre 2020 y 2021, logró una Superliga, una Copa de la Liga y perdió en las semifinales de Libertadores; mientras que el presente se inició a mitad de año, para afrontar el Mundial de Clubes.