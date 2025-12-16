​El circuito que regresará a la Fórmula 1 en 2027 y 2028 

La Fórmula 1 hizo un importante anuncio. Según confirmaron las autoridades en todas sus redes sociales, un reconocido circuito regresará en 2027 y 2028.

Se trata del Gran Premio de Portugal, carrera que se corrió por última vez en 2021 y reemplazará a la de Países Bajos que se lleva a cabo en Zandvoort.

Gran Premio de Portugal 2021. (REUTER) Gran Premio de Portugal 2021. (REUTER)

Con una foto en la que se puede apreciar la pista desde el aire, la cuenta oficial de la Máxima aseguró que el Autódromo Internacional de Algarve volverá al calendario “como parte de un acuerdo de dos años”.

El anuncio de la F1. (FOTO: Instagram) El anuncio de la F1. (FOTO: Instagram)

¿Quién fue el último piloto que se subió al podio en el GP de Portugal?

El Gran Premio de Portugal se corrió por última vez el 2 de mayo de 2021, momento en el que Lewis Hamilton (que en ese entonces representaba a Mercedes) ganó la carrera.

Cabe recordar que quien lo escoltó en el segundo lugar fue Max Verstappen y el que completó el podio en el Autódromo Internacional de Algarve fue Valtteri Bottas.

Lewis Hamilton en lo más alto del podio. (AP) Lewis Hamilton en lo más alto del podio. (AP)

Stefano Domenicali se mostró emocionado tras confirmarse el regreso del GP de Portugal a la F1

“Estoy encantado de regrese al calendario y de que este deporte siga despertando la pasión de nuestra increíble afición portuguesa. El circuito ofrece emoción en la pista desde la primera curva hasta la bandera a cuadros. Su energía levanta a los aficionados de sus asientos. El interés y la demanda por albergar un gran premio de Fórmula 1 son máximos históricos, por lo que quiero agradecer a los involucrados su apoyo para el regreso a Portugal. Espero con interés volver a trabajar juntos para garantizar que regrese al calendario con fuerza“, reconoció Stefano Domenicali, presidente de la F1.

¿Cuántos kilómetros tiene el circuito?

Cuenta con 4,6 kilómetros de extensión y se utilizó solamente en pandemia, más precisamente en 2020 y 2021, momento en el que Portugal sufrió menos restricciones que otros países y pudo oficiar de sede.

