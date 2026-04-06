​El campeón de la Sudamericana se estrena en la Libertadores: Lanús partió hacia Brasil para jugar contra el debutante Mirassol 

Luego de un cierre de 2025 sensacional y un arranque de 2026 aún mejor, Lanús se enfoca de lleno en la Copa Libertadores. El vigente campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa jugará este miércoles en Brasil ante Mirassol, uno de los equipos que debuta en el certamen y que fue la gran revelación del fútbol brasileño el año pasado.

Lanús viene dulce, más allá de no ganar hace dos partidos en el Apertura. Levantó la segunda Sudamericana de su historia frente a Atlético Mineiro y en febrero de este año marcó un hito y se consagró campeón de la Recopa en el Maracaná ante Flamengo.

Lanús se prepara para debutar en Libertadores. Lanús se prepara para debutar en Libertadores.

Cerca de las 14 horas en la tarde de este lunes, el plantel encabezado por Mauricio Pellegrino partió en vuelo hacia San José do Río Preto, donde hará base de cara a su debut en el certamen que lo tuvo como finalista en 2017. Esa edición, que terminó con Gremio de Porto Alegre campeón, fue la última que jugó el Granate.

Lanús y una travesía de cuatro días por Brasil

El club del Sur jugó su último partido por el Torneo Apertura el pasado miércoles frente a Platense, que terminó igualado sin goles en la Fortaleza. Tras esto, se enfocó de lleno en el debut del Grupo G frente al poco conocido Mirassol. Además, en el horizonte tendrá dos visitas complicadas como lo suponen las alturas de Quito frente a Liga y Bolivia con Always Ready. Por eso, arrancar sumando de a tres sería lo ideal.

Lanús debuta en la Libertadores. (Foto: Prensa Lanús). Lanús debuta en la Libertadores. (Foto: Prensa Lanús).

La decisión de enfrentar al Calamar siete días antes de estrenarse en el certamen se da en el marco de un periplo hacia el vecino país. Porque el Grana viajará este lunes, entrenará martes, jugará miércoles y el jueves retornará a la Argentina luego de un último entrenamiento.

El Granate se concentrará en la ciudad de San José Río Preto y entrenará en el Estadio Anísio Haddad que pertenece al club Río Preto, a 15 kilómetros de la ciudad de Mirassol, donde hará su debut en la Libertadores 2026. Todo esto en el estado de San Pablo y a casi 500 kilómetros de la ciudad principal.

El grupo Lanus en Libertadores. El grupo Lanus en Libertadores.

Cuándo juega Lanús contra Mirassol

El choque se desarrollará este miércoles a las 19.00 (horario de Argentina) en el Estadio José Maria de Campos Maia de la ciudad de Mirassol.

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