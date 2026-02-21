​El cambio que Gallardo analiza para enfrentar a Vélez 

Son horas decisivas para Marcelo Gallardo. Después de los golpes consecutivos ante Tigrey Argentinos, el entrenador de Riveranaliza con atención la mejor alternativa para armar un equipo que recupere solidez, repunte su juego y consiga un triunfo frente a Vélez que devuelva tranquilidad al plantel y a los hinchas. En ese contexto, una de las principales incógnitas aparece en la defensa, puntualmente en el lateral izquierdo, donde el Muñeco deberá definir quién será titular.

Tras la práctica del jueves, Marcos Acuña recibió el alta médica tras superar el cuadro gripal que lo había marginado del partido ante Ciudad de Bolívar. Su regreso al trabajo con normalidad pone en órbita su posible inclusión en el once inicial, generando expectativa sobre si Gallardo decidirá su regreso en lugar de Matías Viña. La experiencia y recorrido del exjugador de Sevilla podrían aportar mayor solidez y seguridad a una defensa que necesita equilibrio en un momento crítico.

Matias Viña podría ir al banco vs. Vélez.

Por su parte, Viña, el lateral uruguayo que llegó en el último mercado de pases, comenzó la temporada con buenas sensaciones: proyectándose con firmeza defensiva, velocidad por la banda, con presencia en el ataque y precisión en los centros. Sin embargo, la expulsión frente a Gimnasia y el rendimiento apagado ante Tigre dejaron su actuación marcada, reduciendo su protagonismo y generando dudas sobre su continuidad en la titularidad.

Ante esta situación, Gallardo podría optar por la vuelta de Acuña, tal como ocurrió en el partido ante Argentinos, para darle descanso a Viña y permitirle recuperar confianza y regularidad. La decisión será clave no solo para fortalecer la defensa, sino también para encontrar un equilibrio que permita al equipo retomar su nivel ofensivo y mantener el control del juego en ambas bandas, en busca de conseguir mayor volumen de juego en el ataque y, así, poder generar los goles que le están faltando a River.

Marcos Acuña, en el partido ante Argentinos. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Marcos Acuña, en el partido ante Argentinos. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

La primera incógnita aparece en la base del equipo: el arco. Tras superar sus problemas físicos, Franco Armani vuelve a estar disponible. Sin jugar desde el 24 de noviembre, cuando River cayó 3-2 ante Racing en los octavos de final del Clausura, el capitán atravesó un comienzo de año complicado: primero, un desgarro que lo obligó a perderse parte de la pretemporada y, luego, una inflamación en el tendón de Aquiles izquierdo.

Justamente esa molestia fue la que el cuerpo médico trató con especial cuidado en las últimas semanas. Si bien el arquero no había manifestado dolor antes de los dos partidos más recientes, se optó por preservarlo por precaución para evitar cualquier recaída y asegurarse una recuperación completa.

Marcelo Gallardo saluda a Franco Armani. Foto: Prensa River Marcelo Gallardo saluda a Franco Armani. Foto: Prensa River

Ahora bien, de cara al choque frente a Vélez surge la gran incógnita: ¿regresa al arco o continúa Beltrán? La decisión final quedará en manos del Muñeco, que deberá optar entre devolverle la titularidad a su capitán o permitirle una semana más de trabajo intenso para que recupere ritmo y confianza bajo los tres palos.

En caso de inclinarse por la segunda opción, seguirá atajando Santiago Beltrán, quien, más allá de las derrotas recientes de River, dejó buenas sensaciones en sus primeras presentaciones en Primera y mostró personalidad para asumir la responsabilidad.

Santiago Beltran podría atajar vs. Velez.

A su vez, Sebastián Driussi superó el desgarro que lo tuvo a maltraer y vuelve a estar a disposición. Sin embargo, la decisión final dependerá de Marcelo Gallardo: puede optar por devolverle la titularidad de inmediato o llevarlo de a poco y sumarlo desde el banco para que recupere ritmo sin apurarlo.

El Gordo es uno de los jugadores que Gallardo pretende recuperar futbolísticamente: si bien no es seguro que vaya a formar parte de la alineación, ya que necesita recuperar ritmo de competencia, con Driussi el Muñeco aspira a cortar esa sequía que los delanteros arrastran desde el año pasado.

Sebastián Driussi ya está OK de su lesión. Prensa River Sebastián Driussi ya está OK de su lesión. Prensa River

Tal es así que SD lleva 13 encuentros jugados sin gritos al igual que Maxi Salas, la segunda peor sequía de los puntas del plantel detrás de la de Facundo Colidio (23).

En ese contexto, el Muñeco también deberá resolver qué hará con el centrodelantero. ¿Seguirá Ruberto como referencia de área? Además, aparece el interrogante sobre Joaquín Freitas, de muy buen ingreso ante Bolívar -donde le cometieron el penal que luego Juanfer convirtió en gol- y que pide pista en un ataque que empieza a poblarse. Con Facundo Colidio, Agustín Ruberto, Maxi Salas, Sebastián Driussi, Ian Subiabre y el propio Joaquín Freitas, Gallardo contará con seis delanteros a disposición y deberá administrar minutos en una zona donde, pese a la sobrepoblación, falta conseguir el gol.

