​El brutal choque de Max Verstappen en la qualy del Gran Premio de Australia 

El arranque de Max Verstappen en el Gran Premio de Australia no fue el esperado. De hecho, durante la clasificación, el cuatro veces campeón del mundo protagonizó un brutal choque que lo obligó a abandonar en Q1 y largar 20° en la carrera.

El piloto de Red Bull perdió el control de su auto, despistó y giró sobre su propio eje hasta impactar directamente contra uno de los muros. Por lo tanto, hubo bandera roja. Aunque no sufrió lesiones, se mostró preocupado ante lo sucedido. ” Nunca me había pasado algo así en mi vida“, soltó al bajarse.

Ya fuera del circuito, intentó explicar qué fue exactamente lo que le sucedió a su monoplaza. ” El eje trasero se había bloqueado y no sé por qué ha sucedido. Por suerte no hay nada raro, pero debemos entender lo que ha fallado”, insistió.

Max Verstappen, afuera en Q1. (EFE) Max Verstappen, afuera en Q1. (EFE)

El choque de Max Verstappen en la qualy del Gran Premio de Australia

La parrilla de salida completa para el Gran Premio de Australia

George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Isack Hadjar (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Liam Lawson (Racing Bulls) Arvin Lindblad (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Nico Hulkenberg (Audi) Oliver Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Alex Albon (Williams) Franco Colapinto (Alpine) Fernando Alonso (Aston Martin) Sergio Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Max Verstappen (Red Bull) Carlos Sainz (Williams) Lance Stroll (Aston Martin)

