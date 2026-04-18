​El Borussia Dortmund perdió y el Bayern Munich puede ser campeón este domingo 

El Borussia Dortmund cayó 2-1 ante el Hoffenheim como visitante este sábado, una segunda derrota consecutiva que le da al Bayern Munich una primera bola de título el domingo, este sábado en una histórica 30ª jornada de la Bundesliga en la que debutó con derrota la entrenadora del Union Berlin Marie-Louise Eta.

Con 64 puntos en su casillero, el Borussia Dortmund (2°) terminará la temporada con un máximo de 76 puntos si gana sus últimos cuatro partidos de la Bundesliga, es decir, el total actual del Bayern (1°).

Los jugadores de Vincent Kompany quedarán por tanto matemáticamente fuera del alcance del BVB y serán campeones si suman un punto este domingo como locales contra el Stuttgart (12:30 hora argentina).

Pero con una diferencia general de goles ampliamente favorable (+78 contra +30), los 76 puntos ya son, de todas maneras, más que suficientes para que los bávaros terminen en la primera posición al final de la temporada.

El lamento de los jugadores del Dortmund tras la derrota. (Foto: EFE) El lamento de los jugadores del Dortmund tras la derrota. (Foto: EFE)

El inminente 35º título de campeón para el Bayern, récord en Alemania, no es más que cuestión de tiempo desde la victoria bávaro (3-2) ante el Dortmund a finales de febrero. Será solo una primera etapa en una primavera europea que los jugadores capitaneados por Manuel Neuer esperan que sea prolífica.

La semana que viene visitarán el campo del Leverkusen para las semifinales de la Copa de Alemania, y siguen vivos en la Champions League, con una semifinal contra el PSG (28 de abril y 6 de mayo), después de haber eliminado al Real Madrid en cuartos de final.

“Los jugadores ya han dicho que se centrarán inmediatamente en Leverkusen, pase lo que pase. Todos podemos aceptar tener que esperar un poco más para celebrar”, explicó el sábado por la mañana Kompany en la rueda de prensa previa al partido.

Tras el triunfazo ante el Real Madrid, el Bayern va por todo en esta recta final. (Foto: EFE) Tras el triunfazo ante el Real Madrid, el Bayern va por todo en esta recta final. (Foto: EFE)

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