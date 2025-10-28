​El BCRA lanzó una moneda conmemorativa del Mundial 2026 

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió una moneda conmemorativa dedicada a la Copa del Mundo de 2026 que se jugará en los Estados Unidos, Canadá y México. Su motivo principal es la legendaria jugada de Diego Maradona en el segundo gol argentino ante Inglaterra en México 1986 del que el año próximo se cumplirán cuarenta años.

Esta emisión de 2500 unidades para el mercado local se enmarca en el Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el BCRA ya participó del mismo en las Copas de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

El diseño de esta moneda conmemorativa, en la parte central de su anverso presenta una pelota atravesando la moneda, como alegoría sobre la pasión futbolera, mientras que en el arco superior se inscribe la leyenda República Argentina y en el inferior, Copa Mundial de la Fifa 2026. En el reverso, se exhibe el esquema del gol de Maradona en 1986 y en el círculo central del campo de juego figura el valor facial simbólico de 10 pesos y el año de acuñación 2025. En el arco superior se lee Banco Central de la República Argentina y en el inferior, Copa Mundial de la Fifa 2026

La moneda fue acuñada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de Moneda de España, es de plata 925, posee canto estriado, un peso de 27 gramos y un diámetro de 40 mm. Además, se hicieron monedas de oro de diseño similar que serán comercializadas en el ámbito internacional.