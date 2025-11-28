​El Bayern Munich está a punto de conseguir un récord que nadie logró en la Bundesliga 

El Bayern Múnich llega golpeado, pero igual está a punto de romper un récord en la Bundesliga que parecía inquebrantable. Un registro histórico que quedará sellado este fin de semana sin importar el resultado. ¿De qué se trata?

El gigante bávaro, pese a la derrota en Londres (3-1) ante el Arsenal, quedará grabado en la Bundesliga por alcanzar 44 jornadas consecutivas en la cima (contándose desde que agarró la punta la temporada pasada y el tremendo arranque que le permitió tomarla desde el inicio esta campaña), superando así la propia marca que había alcanzado en 1973.

Como lidera la liga con 31 puntos y su principal perseguidor es el Leipzig, escolta con 25, ni siquiera una derrota de los bávaros, que juegan ante el St. Pauli, y una victoria de los de Red Bull, que enfrentan al Mönchengladbach, haría que pierdan el primer lugar.

Harry Kane en la derrota ante el Arsenal. (Foto: EFE) Harry Kane en la derrota ante el Arsenal. (Foto: EFE)

El equipo de Tuchel vuelve al Allianz con ganas de limpiar la imagen y sostener un arranque de liga que mete miedo: 10 victorias, un empate y +33 de diferencia de gol, el mejor inicio de su historia. Del otro lado aparece St. Pauli, un recién ascendido que llega con ocho derrotas seguidas y la esperanza de agarrar al Bayern todavía con la cabeza en Europa.

El resto de la fecha también juega su partido. Leverkusen vs. Dortmund asoma como el gran cruce del sábado, un partido que puede definir al perseguidor más serio del puntero. Leipzig, por su parte, intentará no perder el tren en su visita a un Mönchengladbach en alza.

Pero más allá de lo que pase en la jornada, el foco está en Múnich. El Bayern, herido pero imparable en casa, está a dos días (jugará el sábado 29 de noviembre a las 11:30 hora argentina) de firmar un récord que lo reafirma como el dueño absoluto del fútbol alemán.

Bayern vs. Arsenal (Foto: EFE) Bayern vs. Arsenal (Foto: EFE)

