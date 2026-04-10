​El batacazo en el grupo de River que puede ser positivo para Coudet 

Fue un batacazo. Un desenlace de partido inesperado por la teórica diferencia de escalas entre ambos rivales. Y también se trató de un resultado que -a mediano plazo- puede llegar a favorecer a River. Y es que Carabobo, próximo adversario del equipo de Eduardo Coudet, derrotó en su debut en la Sudamericana a RB Bragantino: en la ciudad de Valencia se impuso 1-0 y quedó líder en la zona.

El cordobés Ezequiel Neira, de 25 años, fue el autor del gol del triunfo del elenco venezolano, que zafó de la igualdad gracias a otro made in Argentina: el arquero Lucas Bruera le tapó un tiro peligroso a Rodriguinho. La ventaja de un gol, conseguida a los 9 minutos de primer tiempo, los dirigidos de Daniel Farías la pudieron sostener hasta el final pese a no haber dominado el juego (apenas 36% de posesión) y a haber recibido 13 remates de parte de los brasileños. Incluso Eric Ramírez pudo ampliar el score sobre el final.

El festejo de Carabobo. El festejo de Carabobo.

¿Y ahora? Para River el resultado puede leerse como positivo, aunque dependerá del elenco de Coudet que esta victoria se transforme en un guiño. Y es que el CARP se enfrentará el miércoles a Carabobo en el Monumental. Y el 30 de este mes tendrá que viajar a Bragança para visitar a RB Bragantino. Una buena cosecha le permitiría ganar terreno en el grupo.

Aunque, por caso, la caída del elenco paulista -presumiblemente el rival con el que River competirá por el #1- en territorio venezolano es una alerta: al plantel que encabeza Vágner Mancini, que marcha 9° en el Brasileirao y que aspira a competir en esta Sudamericana, le pasó factura el desgastante viaje a Venezuela. Para la delegación que encabezará Coudet lo será todavía más por distancias -y por las restricciones por cuestiones diplomáticas que ya generaron dificultades en los viajes -por ejemplo- de la Selección Argentina.

Soccer Football – Recopa Sudamericana – Group H – Blooming v River Plate – Estadio Ramon Tahuichi, Santa Cruz, Bolivia – April 8, 2026

River Plate coach Eduardo Coudet reacts REUTERS/Ipa Ibanez Soccer Football – Recopa Sudamericana – Group H – Blooming v River Plate – Estadio Ramon Tahuichi, Santa Cruz, Bolivia – April 8, 2026River Plate coach Eduardo Coudet reacts REUTERS/Ipa Ibanez

El equipo millonario tendrá su estreno como local el miércoles 15 de abril, también a las 21:30, frente a Carabobo en el Más Monumental. Allí buscará hacerse fuerte y comenzar a construir su clasificación frente al por ahora líder del grupo.

En la tercera fecha, River volverá a salir del país: el jueves 30 de abril visitará a RB Bragantino en Brasil, en lo que aparece como el duelo más exigente del grupo. El conjunto brasileño intentará recuperarse para dejar atrás el traspié en el debut.

La segunda rueda comenzará rápidamente. El miércoles 7 de mayo, River viajará a Venezuela para enfrentar a Carabobo, en un partido que puede ser clave para empezar a definir posiciones.

Ya en la recta final, el miércoles 20 de mayo recibirá a Bragantino en el Monumental, en un cruce que podría ser determinante para el primer puesto. Finalmente, cerrará su participación en la fase de grupos el miércoles 27 de mayo ante Blooming, nuevamente como local.

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