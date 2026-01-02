​El banderazo de River en San Martín de los Andes, con todo listo: los detalles 

01/01/2026 15:15hs.

Luego del descanso de Año Nuevo, para el plantel de River será momento de volver a los entrenamientos este viernes a las 16.30 para, luego, emprender el viaje a San Martín de los Andes. Y ahí, para darle comienzo a la parte más fuerte de esta pretemporada 2026, se podrá ver una muestra más de cariño por parte de los hinchas, quienes desde la Filial de esa ciudad ya tienen todo listo para un gran banderazo.

Según confirmaron en sus redes, la cita en el Sur será a las 21, para ya empezar a preparar una recepción multitudinaria y a todo color, como ya se vio en otras ocasiones en las que el equipo de Gallardo fue ese paradisíaco lugar. Además, aclararon que no habrá ninguna previa durante la tarde. La llegada del plantel al Chapelco Loi Suites está proyectada para un horario entre las 21.30 y las 22.

“Un pasillo rojo y blanco desde el Aeropuerto Chapelco hasta el Chapelco Golf”, es la consigna central del banderazo que, como en ediciones previas (2020, 2022 y 2025), promete cubrir los 8,6 kilómetros de Ruta 40 que separan el aeropuerto de San Martín de los Andes del complejo donde se alojará River.

El banderazo de River en San Martín de los Andes (Filial River SMA).

“Traé tu bandera de River”, es la invitación que refuerzan desde la organización, en la que además se advierte sobre la importancia de “no usar pirotecnia, no arrojar basura y no prender fuego”, en sintonía con el cuidado del entorno natural y la fragilidad del paisaje paradisíaco que River eligió para llevar adelante su preparación.

Una postal del recibimiento del 2020 (Marcelo Martínez). Una postal del recibimiento del 2020 (Marcelo Martínez).