​El Atlético de Madrid empata sin goles ante el Valencia 

El foco está puesto en el partido del martes, no hay dudas. El Atlético de Madrid se enfrenta al Arsenal por la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League, claro objetivo del equipo en lo que queda de la temporada. Es por eso que para el duelo de este sábado, Simeone ha tomado la decisión de cuidar a unos cuantos de sus titulares, entre ellos Julián Álvarez. Aún así, son tres los argentinos que dicen presente en el Mestallá para el choque entre el Aleti y el Valencia, por la fecha 34 de La Liga de España.
Juan Musso en el arco, Nahuel Molina en el carril derecho y T hiago Almada, que regresa tras su expulsión, en el frente de ataque, son algunos de los futbolistas que eligió el Cholo para visitar a un Valencia que marcha en mitad de tabla, tranquilo con el descenso pero lejos de los puestos de copas. El Aleti, por su parte, tiene encaminada el ingreso a la próxima Champions League, por lo que cobra más sentido la decisión de parar un equipo alternativo.