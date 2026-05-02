​El Atlético de Madrid empata sin goles ante el Valencia 

El foco está puesto en el partido del martes, no hay dudas. El Atlético de Madrid se enfrenta al Arsenal por la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League, claro objetivo del equipo en lo que queda de la temporada. Es por eso que para el duelo de este sábado, Simeone ha tomado la decisión de cuidar a unos cuantos de sus titulares, entre ellos Julián Álvarez. Aún así, son tres los argentinos que dicen presente en el Mestallá para el choque entre el Aleti y el Valencia, por la fecha 34 de La Liga de España.