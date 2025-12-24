​El Arsenal eliminó al Crystal Palace de Walter Benítez y clasificó a la semis de la Carabao Cup 

El gran partido de Walter Benítez en los 90 minutos no alcanzó. Arsenal eliminó a Crystal Palace y clasificó a las semifinales de la Carabao Cup. Tras empatar 1-1 en tiempo reglamentario, el conjunto de Arteta se impuso 8-7 en una extensa definición desde el punto penal.

Los Gunners abrieron el marcador con su receta: los tiros de esquina. A diez minutos del final, Saka mandó un centro cerrado y Maxence Lacroix en contra anotó el primer tanto del encuentro. Lejos de rendirse, el Palace fue a buscarlo con sus armas. Tuvo premio a los 90+5′, cuando Marc Guehi igualó la historia.

En la serie no corrió con la misma suerte. Tras una definición que se extendió debido a que ningún jugador erraba su disparo, Kepa le atajó el octavo penal a Lacroix. El defensor francés fue el que había convertido el gol en contra durante el encuentro.

El español Kepa le contuvo el penal a Maxence Lacroix. (REUTERS) El español Kepa le contuvo el penal a Maxence Lacroix. (REUTERS)

Gran partido de Walter Benítez

El arquero de la Selección Argentina tuvo una destacada actuación en Emirates Stadium. Tuvo cuatro tapadas fundamentales para sostener el cero en su arco, que finalmente se rompió con el arma principal que tiene el equipo de Arteta. Este gran rendimiento no pudo revalidarlo en la serie de penales, donde no pudo atajar ninguno de los remates.

A pesar de la derrota y de no poder atajar algún penal, el sumar minutos ante un gigante europeo es una gran noticia para el ex arquero de PSV. Fue en esta competencia y en la Conference League donde encontró los partidos para sumar tiempo de juego y no perder terreno en la consideración de Lionel Scaloni, pensando en el Mundial 2026.

Gran actuación de Walter Benítez en el arco del Palace. (AP) Gran actuación de Walter Benítez en el arco del Palace. (AP)

En los cinco partidos que atajó en la temporada, mantuvo su arco en cero en dos oportunidades. Venía de ser importante también en las rondas previas de esta Carabao Cup, en la victoria por goleada 3-0 ante Liverpool y el triunfo por penales contra Milwall. En esa oportunidad, contuvo dos remates en la serie.

Arsenal FC – Arsenal y Crystal Palace igualaron 1 a 1 en los 90´

Arsenal FC – Arsenal eliminó a Crystal Palace en los penales

Cómo quedaron las semifinales de la Copa de la Liga

Con la clasificación de Arsenal, ya quedaron definidos los cuatro mejores equipos del certamen. Manchester City, Newcastle y Chelsea son los demás clubes que irán en busca de esta copa, la segunda en orden de importancia en Inglaterra, detrás de la FA Cup. Los cruces quedaron definidos antes del partido de este martes.

Así las cosas, Manchester City jugará ante Newcastle y Chelsea se enfrentará al Arsenal en el clásico de Londres. A diferencia de lo que ocurre en la otra copa, las semifinales de este torneo se jugarán a ida y vuelta. La final se jugará a partido único en Wembley, como ya es costumbre.

Arsenal a semis de la Carabao Cup. (AP) Arsenal a semis de la Carabao Cup. (AP)

​