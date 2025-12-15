​El armado de Estudiantes campeón: los refuerzos que cumplieron, los pibes del club y referentes criados por Verón 

El Estudiantes campeón de Eduardo Domínguez es uno de esos equipos que tienen el mix perfecto. Dentro del plantel que levantó el título en Santiago del Estero ante Racing hay un sinfín de virtudes, muchas de ellas deben atribuirse al armado del equipo. Claro, si bien es cierto que el Pincha invirtió mucho dinero, lo cierto es que también supo donde apuntar a la vez que potenció juveniles del club que supieron aprovechar la oportunidad.

A lo largo de los playoffs se pudieron ver los distintos matices del Estudiantes de La Plata de Eduardo Domínguez. Desde el pasillo de espaldas ante Central, una medida que fue avalada por referentes del plantel, hasta la enjundía de los más jovenes como Román Gómez o Mikel Amondarain, que mostraron un aplomo sorprendente para jugar momentos decisivos.

Los referentes

Santiago Ascacibar: el faro de Estudiantes en la mitad de la cancha. Más allá de su colaboración dentro del campo de juego, en donde tuvo una merma en los últimos partidos de la fase regular, el Ruso volvió a mostrar su mejor versión ante Central Córdoba, Gimnasia y Racing. Fue su cuarto título con Estudiantes, todos fueron desde su regreso en 2023.

Guido Carrillo: Un regreso épico. El delantero vivió semanas muy duras. En la última fecha de la primera fase, al punta le mostraron la roja directa por un codazo sin pelota ante Tigre que le valió cuatro fechas de suspensión. Por aquel entonces, parece útopico que volviera a jugar en 2025, pero sus compañeros le dieron la chance de regresar en la final. Hizo el gol del empate a los 47′ del ST y terminó jugando acalambrado. Top.

José Sosa: el Príncipe de los Milagros. Entró con el partido prácticamente sentenciado para Estudiantes en la final. Lanzó un centro como con la mano para que Carrillo decretará el empate en el Madre de Ciudades y luego acertó su penal. El 2025 lo tuvo más afuera que adentro, pero el volante supo manejar los hilos de plantel desde allí. Fue quien encabezó las charlas con Verón en la previa del pasillo gate. Debe renovar su vínculo en los próximos días. Por el momento, no se retiraría.

Leandro González Pírez: Enorme regreso del central a La Plata. Volvió a mitad de año por pedido de Eduardo Domínguez y cumplió con creces. Se fortalecio en los Playoffs formando una dupla central de fuste con Santiago Nuñez. Fue otro de los artífices del espaldazo en Arroyito. “Volví para esto”, dijo tras el título. Detrás de Ascacibar y Carrillo, el capitán del equipo.

Santiago Núñez: Después de un año en México, el Pincha volvió a buscar al central. Volvió y si bien le costó durante gran parte del año, en donde fue alternando titularidades con duelos desde el banco, se asentó en los Playoffs. Fue sancionado por AFA con tres meses sin ejercer la capitanía por haber llevado la cinta en el pasillo de espaldas ante Central.

Las figuras

Cristian Medina: El ruido por la participación de Foster Gillett, que activó su cláusula de salida de Boca a cambio 15 millones de dólares, le pesó en contra durante los primeros meses. Fue la gran figura de los Playffs manejando los tiempos de los mata-mata.

Edwuin Cetré: El mejor jugador de Estudiantes en el Clausura. Incluso en los malos momentos del equipo, fue el único que siempre dio la talla. Convirtió un golazo frente a Central y asistió en cuartos y semis a Palacios. Sensacional certamen del colombiano.

Tiago Palacios: Apareció justo cuando Estudiantes lo necesitaba. Tuvo un semestre muy flojo en el que incluso llegó a perder la titularidad. La rompió desde octavos en adelante con una asistencia a Cetré ante Central y goles frente a Central Córdoba y Gimnasia en el regional.

Los refuerzos

Fernando Muslera: Uno de los mejores refuerzos de Estudiantes en los últimos años. El Pincha necesitaba jerarquía debajo de los tres palos y fue a buscar un arquero mundialista. Se hizo cargo del arco y de los ánimos de un plantel que desde el inicio lo marcó como un líder. Sensacional en los mata-mata y clave en los penales con Racing.

Ezequiel Piovi: De a poco se fue metiendo en el once de Domínguez. Con trabajo silencioso le dio orden a la mitad de la cancha de Estudiantes en Playoffs. El tiempo le dio la razón a Domínguez, que pidió su arribo a principios de año desde Liga de Quito

Alexis Castro: Colaboró desde el banco. Apareció con un golazo de cabeza que rescató a Estudiantes ante los insultos de la gente contra Huracán. Otro del seno de Domínguez que cumplió. Tuvo mucho que ver en la llegada de González Pírez.

Facundo Farías: El que más en deuda quedó. La Joya llegó con mucha expectativa a comienzos de año por pedido de Eduardo Domínguez, que lo habia hecho brillas en Colón. Le dieron oportunidades, pero no terminó de encontrar su lugar. En 2026 deberá volver a demostrar.

Ramiro Funes Mori: Muy poquito del ex central de River. Llegó sobre el final del mercado de pases de verano, pero nunca logró encontrar su nivel. Sufrió siempre que entró. Probablemente no siga en el Pincha.

Lucas Alario: Flojo nivel del Pipa durante todo el año. Si bien tuvo un buen ingreso en la final con Racing y convirtió su penal, se lo notó muy limitado físicamente. Otro que tendría el final cerca.

Los que se ganaron el lugar y los pibes

Santiago Arzamendia: Empezó corriendo desde atrás en la consideración de Eduardo Domínguez y se terminó metiendo en el once a fuerza de grandes rendimientos. Se fue lesionado de la final.

Facundo Rodríguez: El DT no lo puso de titular en la final, pero lo metió en el segundo tiempo del alargue y acertó su penal con suspenso. Tuvo un buen semestre que se mezcló con la irregularidad de Estudiantes.

Mikel Amondarain: Gran certamen del pibe. Si bien Domínguez decidió darle lugar a Piovi para los partidos de calibre en Playoffs, el chico se asentó en la primera del Pincha. De irse Ascacibar, el Barba ya tiene a un reemplazante nato.

Román Gómez: Otro de los grandes aciertos. Sin mucho nombre, el pibe logró prevalecer sobre Erik Meza, uno de los mimados de Domínguez por su relación desde Colón. El chico demostró un nivel soberbio junto con una responsabilidad inédita para su edad. El Pincha tiene lateral derecho para rato.

Gastón Benedetti: Tuvo muchos altibajos y el gran nivel de Arzamendia lo terminó relegando de la consideración. Hizo una gran serie con Flamengo, pero siempre fue segunda opción.

Joaquín Tobio Burgos: Su regreso después de un año llenó de lesiones significa una gran noticia para Eduardo Domínguez. Entró bien en la final. Uno de las esperanzas del Pincha de cara al 2026.

