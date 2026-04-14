​El argentino que brilló en la victoria de su equipo sobre el puntero y se lo disputan varios equipos de la Premier 

No es una novedad que Marcos Senesi brilla en la Premier League pero por esos días el defensor argentino de 28 años disfruta de sus días más felices: es que luego de ser parte de la última convocatoria de Lionel Scaloni en la Selección Argentina previo al Mundial, en su vuelta al fútbol inglés fue una de las figuras en el triunfo del Bournemouth ante el Arsenal puntero, se ilusiona con estar en el Mundial y tiene a varios equipos poderosos queriendo ficharlo.

Está claro que el marcado central tiene como uno de sus objetivos principales lograrse meterse en la lista de 26 para estar en la próxima Copa del Mundo y siempre se dice en el fútbol que para lograr integrar el equipo nacional primero hay que rendir en el club. Bueno, eso está haciendo…

El último fin de semana, su equipo logró un triunfazo por 2-1 en su visita a los Gunners (están seis puntos arriba del City, que tiene un partido menos) y el oriundo de Concordia f ue uno de los pilares de la defensa. Clave en la presión y en la recuperación, resolvió positivamente nueve acciones defensivas, logró con cuatro recuperaciones y tres despejes. Además, sacó a relucir su habitual salida limpia con un 85% de precisión en los 45 pases que dio.

Ese buen presente también lo tiene como una de las joyitas a disputarse en la próxima venta de transferencias por los principales equipos del planeta, ya que el 30/6 termina su vínculo con los Cherrys, ya es un hecho que no renovará y se quedará con el pase en su poder, lo que lo vuelve un futbolista muy tentador como un refuerzo de jerarquía para los principales clubes de Europa.

Desde hace rato hay sondeos y negociaciones con varios clubes, pero los que parecen pisar con mayor firmeza en la carrera por llevarse a Senesi son equipos de la Premier: Chelsea, Manchester United, Aston Villa y Tottenham (siempre y cuando no pierda la categoría), son los que más interés han demostrado. Además, Barcelona de España y Juventus de Italia, siguen también en la puja…

El buen momento no es solo de Senesi. El Bournemouth también disfruta de un presente favorable ya que transita su mejor racha en Premier League, con 12 partidos sin conocer la derrota producto de cinco triunfos y siete empates, lo que le permite ilusionarse con buscar el pasaje a una competencia internacional, dado que hoy está a tres puntos del Chelsea, el último de los clasificados.

Con la recta final de la liga por delante y la ilusión de estar en junio en México, Canadá y Estados Unidos defendiendo la camiseta de la Selección, Senesi espera resolver su futuro en el corto plazo y tener en claro dónde jugará después de un Mundial que podría tenerlo como protagonista.

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