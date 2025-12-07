​El análisis de Lionel Scaloni sobre el nuevo formato del Mundial: “Que hagas nueve puntos y no te toque un tercero es un poco extraño” 

A diferencia de lo que sucedió en otras ediciones, el equipo que se consagre en el Mundial 2026 habrá disputado un partido más que los antiguos campeones. Con la ampliación de los cupos, este certamen tendrá 16avos y obligará a los finalistas a enfrentar a ocho rivales. Sin embargo, la particularidad surgirá con los puntos: el que saque nueve de nueve en la fase de grupos no tiene asegurado enfrentar a uno de los mejores terceros en la siguiente instancia. Por lo tanto, Lionel Scaloni puso la lupa sobre esta modificación.

Lionel Scaloni habló sobre el nuevo formato del Mundial 2026

Tras realizarse el sorteo (donde la Selección Argentina quedó como cabeza de serie del Grupo J y enfrentará a Argelia, Jordania y Austria) el entrenador se refirió a la modalidad que tendrá que superar su equipo con las modificaciones que surgieron en la competencia.

“Este nuevo formato nos trae estas cosas: por mucho que hagas nueve puntos, que no te toque un tercero es un poco extraño“, soltó en TVE. Luego, lamentó que pueda darse un hipotético cruce con España en 16avos. ” Sería una pena para todos, pero primero hay que pasar“, destacó.

¿Cuándo comenzaron a implementarse los tres puntos en la fase de grupos de los Mundiales y cómo le fue a la Selección Argentina en cada uno?

Por disposición de la FIFA, el Mundial 1994 fue el primero en el que cada victoria en la fase de grupos pasó a valer tres puntos. Previamente, se otorgaban dos por un triunfo y uno por un empate. Por lo tanto, para impulsar a los combinados participantes a competir con una mayor motivación, el ente organizador dispuso esta modificación en su reglamento.

Hasta el momento, la Selección Argentina (que no se perdió ninguna Copa del Mundo desde que se realizó el cambio) sumó nueve de nueve en tres oportunidades: 1998, 2010 y 2014. Sin embargo, en ninguna de ellas logró ser campeón.

1994: la Selección Argentina consiguió seis puntos de nueve posibles en la fase de grupos.

1998: la Selección Argentina consiguió nueve puntos de nueve posibles en la fase de grupos.

2002: la Selección Argentina consiguió cuatro puntos de nueve posibles en la fase de grupos.

2006: la Selección Argentina consiguió siete puntos de nueve posibles en la fase de grupos.

2010: la Selección Argentina consiguió nueve puntos de nueve posibles en la fase de grupos.

2014: la Selección Argentina consiguió nueve puntos de nueve posibles en la fase de grupos.

2018: la Selección Argentina consiguió cuatro puntos de nueve posibles en la fase de grupos.

2022: la Selección Argentina consiguió seis puntos de nueve posibles en la fase de grupos.

